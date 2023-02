Riccardo e Alessandro: ennesima rissa sfiorata a Uomini e Donne? Il Guarnieri furioso e scatenato

Si scatena la rissa tra Riccardo e Alessandro: a Uomini e Donne succede di tutto, i cavalieri costretti a dividere i due nello studio di Canale 5

Cosa sappiamo dell’ultima registrazione di Uomini e Donne? Bhè stando alle anticipazioni che circolano sui social, è successo davvero di tutto nella trasmissione di Maria de Filippi. Del resto c’era da aspettarselo, visto che Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri non sono mai andati molto d’accordo. Il fidanzato di Ida e la Platano, sono tornati a Uomini e Donne proprio per un faccia a faccia con Riccardo che, in una delle sue ultime interviste per il Magazine del programma, ha detto delle cose che al Vicinanza non sono piaciute. Lo aveva fatto notare anche Gloria, nelle passate registrazioni, quando aveva invitato Riccardo a non parlare di Ida, visto che era un capitolo chiuso. Ma Riccardo lo ha fatto, rispondendo alle domande e attaccando Alessandro, definendolo immaturo rispetto al modello di uomo che Ida diceva di cercare. Nel corso della registrazione di ieri dunque, i due hanno avuto modo di chiarire e di parlare anche di quelle famose storie con la canzone di Shakira, tra Rolex, Casio e Twingo…A quanto pare però le cose non sono andate nel migliore dei modi e alla fine, i due hanno discusso tanto da arrivare quasi all’ennesima rissa che ovviamente sarà censurata…

Uomini e Donne: Riccardo, Ida e Alessandro, che cosa è successo?

Una talpa ha dato delle informazioni al sito Isa&Chia che ha riferito alcuni dettagli di quanto successo nell’ultima registrazione. Prima che Ida e Alessandro entrassero, Riccardo si è fatto portare dei popcorn. Poi quando è arrivata Ida, ha dato al suo ex un pacchetto di fazzolettini. Ha chiesto a Maria di parlare prima della storia con Alessandro e sono state quindi mostrate le immagini dei viaggio a Miami che i due hanno fatto.

Successivamente Alessandro ha invitato Riccardo a smettere di parlare della sua fidanzata e di suo figlio. Inoltre ha ricordato, visto che il Guarnieri gli ha dato dell’immaturo e del bambinone o simili, che lui ha 45 anni e vive ancora con sua madre, quindi forse non è nella posizione di esprimersi. Le parole di Alessandro hanno fatto infervorare così tanto Riccardo che il cavaliere è corso contro il salernitano tanto che sono intervenuti Gianni e Federico per bloccarlo e altri uomini presenti. Riccardo ha cercato di scontrarsi una seconda volta con Alessandro mentre Maria cercava di riportare la calma. Non p stato facile e sono volate altre parole forti e accuse. Per cui le prossime puntate di Uomini e Donne, saranno assolutamente da non perdere.