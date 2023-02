I vincitori di Sanremo 2023, a Oggi è un altro giorno c’è già il podio completo

A Oggi è un altro giorno i nomi dei vincitori di Sanremo 2023 e le motivazioni

Chi vincerà Sanremo 2023? Tutti giocano, tutti prevedono e a Oggi è un altro giorno saltano fuori i nomi dei vincitori del 73esimo festival. Da quando Amadeus ha annunciato i cantanti che avrebbero partecipato a Sanremo 2023 i nomi dei vincitori sono apparsi subito chiari, ci sono nomi così importanti nel panorama della musica italiana che è impossibile non citarli tra la rosa di possibili vincitori. E’ Marino Bartoletti ad ipotizzare chi potrebbe vincere il festival di Sanremo. Domani il via con la prima serata e proprio domani sera i tre favoriti di Oggi è un altro giorno saliranno sul palco del teatro Ariston, tutti e tre si esibiranno nella prima serata.

Chi vince il festival di Sanremo 2023?

“Se Ultimo è tornato facendo pace con Sanremo significa che ha tanta voglia di vincere” commenta Bartoletti che non nasconde chi è il suo preferito, o forse semplicemente chi crede possa vincere per più di un motivo. Un brano di certo forte, un cantante che di certo è cresciuto e non vorrebbe mai avere reagito come tutti ricordiamo dopo il suo vecchio festival.

Bartoletti a Oggi è un altro giorno tira fuori subito un altro nome ed è una cantante che in tantissimi pensano possa vincere: “Giorgia non è venuta a caso”. Anche lei desidera la vittoria, ma chi non è al festival di Sanremo per questo motivo?

Poi c’è il super favorito per tutti e Bartoletti non lo dimentica e commenta anche la motivazione, oltre alla canzone e all’interpretazione che immaginiamo non deluderanno le aspettative: “Mengoni deve festeggiare il decennale”. A dieci anni dalla vittoria con L’essenziale anche Marco Mengoni punta al primo posto.

Arriva anche un altro favorito tra i giovanissimi, e da Oggi è un altro giorno c’è Alessandro Egger che è certo della vittoria di un altro cantante: Lazza. Il rapper è in collegamento, sta per entrare all’Ariston per le prove, si infastidisce per le parole del modello, non la prende bene, non è il primo a pensare che possa vincere. “Basta tirarmela!” chiede ammutolendo tutti.

“E’ un festival che ha urgenza di dire qualcosa perché veniamo fuori dalla reclusione” è la giusta conclusione mentre a Oggi è un altro giorno scorrono le immagini dei vincitori del passato.