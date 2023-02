L’effetto Sanremo sugli ascolti: cresce la Bortone, crolla Barbara d’Urso. Iva Zanicchi non sarà too much?

L'effetto Sanremo inizia a farsi sentire anche per gli altri programmi: ecco gli ascolti del 7 febbraio 2022 nel pomeriggio

Mediaset contro programma ma sceglie anche quest’anno di non parlare di Sanremo ( sbagliando in modo clamoroso, perchè potrebbe farlo con un taglio diverso e conquistare il pubblico). Ne pagano le conseguenze i programmi in in diretta come Pomeriggio 5. Come dimostrano gli ascolti del 7 febbraio 2023 che condannano Barbara d’urso e il suo programma all’abisso. L’effetto Sanremo invece si sente in casa Rai 1 soprattutto per Oggi è un altro giorno, che mostra immagini inedite, backstage e interviste con i Big in gara. Ottimo il lavoro degli inviati del programma di Serena Bortone. Parecchio discutibile invece la scelta di Alberto Matano: hai una squadra formidabile, hai Giovanna, la moglie di Amadeus che può arrivare dove nessun altro può arrivare e dedichi oltre 20 minuti del programma a Iva Zanicchi? Ora va bene tutto ma anche basta. La Zanicchi è stata assoluta protagonista di Ballando con le stelle, era stata già ospite anche della puntata del lunedì de La vita in diretta, perchè esagerare? E il pubblico non premia La vita in diretta come forse avrebbe potuto. Siamo ancora lontani dai record delle passate settimane. Parliamo comunque di numeri pazzeschi. Vediamo i dati.

Gli ascolti del 7 febbraio 2023: ecco i dati auditel del pomeriggio

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 2.149.000, 15,88% e nel programma 2.004.000, 17,59%. Niente a che vedere con gli ascolti di Canale 5 ma il programma sale grazie a Sanremo. Il Paradiso delle Signore 1.927.000, 20,16%; La vita in diretta nella presentazione 2.128.000, 21,72%, e nel programma 2.576.000, 21,56%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.690.000 telespettatori, share 19,29%, Terra Amara 2.785.000, 20,73% mentre Uomini e donne (live) 2.967.000, 26,08%, e nel Finale 2.348.000, 23,60%, Amici di Maria De Filippi 1.890.000, 19,66%, GF Vip 1.572.000, 16,51%, Un altro domani 1.214.000, 12,68%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.244.000, 12,25%, nel programma 1.667.000, 14,21% e nel segmento I Saluti 1.757.000, 12,99%. Allarme rosso, l’ennesimo per Barbara d’urso.

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 628.000 telespettatori, share 4,95%; Bella ma’ un netto di 491.000, 5%; Nei tuoi panni 435.000, 4,18% e nei Saluti 309.000, 2,56%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 885.000, 9,02%, Geo 1.461.000, 11,83%.