A Ore 14 il Var e la perizia sulla presunta bestemmia di Gianluca Grignani: ecco cosa dice

A Ore 14 si parla della presunta bestemmia di Grignani: ecco la perizia che rivela quello che ha detto realmente

Nella puntata di Ore 14 in onda il 10 febbraio 2023 Milo Infante ha dedicato ampio spazio alle polemiche sul Festival di Sanremo. In particolare il conduttore si è detto dispiaciuto per quello che è successo a Gianluca Grignani che è stato travolto dalle accuse, dopo la sua esibizione a Sanremo. Sui social infatti qualcuno ha sostenuto di aver sentito una bestemmia sul palco di Sanremo. E’ partita quindi la solita shitstorm contro il cantante che già questa notte, sui social, aveva postato un video per smentire le chiacchiere circolate in rete dopo la sua performance a Sanremo 2023. Grignani aveva spiegato che non c’era stata nessuna bestemmia. Dello stesso avviso anche Milo Infante che si è detto scioccato di come per l’ennesima volta, un qualcosa di virale si sia dimostrato solo una fake news. “Poteva essere una macchia dopo una esibizione molto bella” ha detto il conduttore di Rai 2 che quindi ha chiesto a uno degli esperti che sono spesso ospiti della trasmissione Ore 14, di fare una sorta di perizia. Il video è stato analizzato al var, potremmo dire in modo simpatico ma in realtà è stata fatta una vera e propria analisi per cercare di capire che cosa Grignani abbia detto in quel momento. L’accusa era semplice: ha bestemmiato, avrebbe detto “porc* ..d”. Come sia potuto venire in mente una cosa di questo genere, non è dato saperlo, anche perchè Grignani in quel momento sorrideva, con il suo bel mazzo di fiori di Sanremo, che poi ha lanciato al pubblico per fare punti al Fantasanremo ( immaginiamo). Lo stesso cantate sui social aveva precisato che non c’era stata nessuna bestemmia, stanco e stufo dell’ennesima speculazione sul suo conto.

Ore 14: la perizia sul video di Grignani

L’esperto, assoldato da Ore 14 ha quindi dimostrato che Grignani non ha bestemmiato, come si vede dalla perizia fatta sul video. Ha detto: “li porto via”. Il cantante si riferiva ai fiori che in quel momento Amadeus gli aveva consegnato. Nessuna bestemmia e caso chiuso anche se Milo Infante si è rivolto a Fiorello, chiedendo di far diventare virale questa perizia per dimostrare che Grignani non ha bestemmiato.