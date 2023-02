Gianluca Grignani accusato di aver bestemmiato a Sanremo 2023 replica sui social

Gianluca Grignani costretto a intervenire sui social: è stato accusato di aver bestemmiato a Sanremo 2023

E’ stata une esibizione bomba quella di Gianluca Grignani ieri a Sanremo. Il cantante ha dovuto interrompere la sua prima esibizione per via dell’audio, non sentiva bene il ritorno in cuffia ma dopo, ha regalato sul palco di Sanremo 2023 una bellissima interpretazione. Un momento che però qualcuno ha voluto rovinare visto che sui social ha iniziato a circolare una brutta voce. Qualcuno ha fatto notare che Gianluca Grignani avrebbe bestemmiato tanto che lo stesso cantante, è intervenuto sui social, stanco delle continue accuse nei suoi confronti. Ha postato sui suoi canali un video, per smentire categoricamente quello che si stava dicendo sui social e si è detto anche deluso, vista quella che era stata la sua esibizione, che si è conclusa con la maglietta con la scritta “no war”. Si aspettava che si parlasse di altro, del suo gesto, del valore di quelle parole e invece qualcuno ha pensato bene di macchiare un momento bello e significativo. “È passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l’età. Questo è quello che vorrei che fosse colto” ha detto Gianluca Grignani nel suo video smentendo di aver bestemmiato. Ed effettivamente non si era notata questa bestemmia. Ma si sa, quando una cosa diventa virale sui social, poi è difficile dimostrare il contrario.

Grignani ha bestemmiato a Sanremo 2023? La risposta del cantante in un video

“Non so chi si è inventato questa cosa, mi dispiace per lui. Ho detto porto via, non ho detto nessun’altra cosa, detto questo, chi invece pensa diversamente si vede che non sa portare via niente, io invece mi sono portato via le vostre cazz***” ha detto Grignani in un ironico video sui social. Ma c’è anche amarezza, visto che per l’ennesima volta si è parlato di qualcosa di brutto associato al suo nome.

Il video con le parole di Gianluca Grignani