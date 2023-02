L’Estetista Cinica, Sanremo 2023: “Perché solo le donne devono fare il monologo?”

L'Estetista Cinica come molti è stanca di ascoltare i monologhi delle donne a Sanremo 2023

L’Estetista Cinica è a Sanremo 2023, Cristina Fogazzi creatrice del brand di cosmetica Veralab è amatissima, capace come poche nel dire ciò che pensa. Ospite a Oggi è un altro giorno commenta che Paola Egonu ieri al festival di Sanremo le è piaciuta molto ma si chiede e chiede per quale ragione le donne scelte da Amadeus per il palco dell’Ariston debbano tutte presentare un monologo. L’abbiamo pensato un po’ tutti ascoltando l’ennesimo monologo, lettera, messaggio. Non è più originale, è un’ansia che è di gran lunga peggiore dello scendere i gradini dell’Ariston. Tutte devono dire qualcosa? Bene, che lo dicano anche gli uomini. L’Estetista Cinica è perplessa come tanti, sembra il compitino da fare a tutti i costi ma anche quello per cui essere applaudite o criticate. Un tempo c’erano le bellissime vallette a cui veniva lasciato poco spazio, adesso un monologo dopo l’altro. Tutte hanno per forza qualcosa da dire? E’ un po’ quello che si chiede l’Estetista Cinica ma lei cosa direbbe o a un monologo direbbe un bel no?

Cristina Fogazzi a Oggi è un altro giorno

Di Paola Egonu le è piaciuto molto anche la rappresentazione di un corpo diverso. Lei è una sportiva, ha un corpo diverso da quelli standard e all’Estetista Cinica è una scelta che è piaciuta. Inutile criticare la Fogazzi perché non si è soffermata sul messaggio della Egonu, lei si occupa di estetica e porta avanti un concetto di cura e bellezza di se stesse che riguarda tutte. Non parla di perfezione ma di quanto è importante piacersi, accettarsi, amarsi e raccontare la verità.

Si chiede se a Sanremo non si sia arrivati al concetto opposto rispetto al passato. “Resto sempre un po’ scettica sulla questione monologhi, non capsico perché bisogna andare lì a un certo punto a dire una roba. A me piacerebbe poter non dire nulla e sarebbe molto più rilassante. Sicuramente io parlerei di corpo e rapporto con il corpo ma perché dobbiamo andare noi e tutte le volte fare un compito”.