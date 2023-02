Blanco a Domenica In? Arriva la diffida per Mara Venier

Mara Venier ha invitato Blanco a Domenica In dopo Sanremo 2023 ma arriva la diffida

E’ arrivata un’altra diffida per Domenica In e Mara Venier. La conduttrice aveva invitato Blanco alla puntata di domani 11 febbraio 2023, la tradizionale puntata di Domenica In che arriva dopo il festival. Ma l’invito a Blanco è arrivato dopo Sanremo 2023, dopo la reazione che il cantante 20enne ha avuto sul palco. Chi pensava di avere anche solo una piccola possibilità di vedere Blanco a Domenica In accanto a Mara Venier deve fare posto alla delusione. Era già difficile che lui potesse accettare l’invito ma adesso diventa del tutto impossibile. Dopo quanto accaduto sul palco del teatro Ariston, che sia stato tutto spontaneo o preparato poco importa, conta che non tutti apprezzerebbero di vedere Blanco nella Domenica In sanremese. La conduttrice l’aveva invitato parlando di scuse, sarebbe stata una buona occasione per Blanco, sempre in base all’opinione di Mara Venier.

Chi ha diffidato Domenica In per evitare la presenza di Blanco?

“Ho una proposta da farti Blanchito Bebe: la zia ti invita ufficialmente domenica, sarebbe bellissimo che tu entrassi e chiedessi scusa al pubblico” la proposta, l’invito di Mara Venier a Blanco che non aveva e non ha risposto.

L’ha fatto l’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisi parlando di messaggio diseducativo e pericoloso per i giovani.

“L’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi presenta oggi una diffida urgente alla Rai per impedire la partecipazione di Blanco a ‘Domenica In’, dopo che il cantante è stato ufficialmente invitato da Mara Venier a prendere parte domani alla trasmissione” il comunicato prosegue.

“Una eventuale ospitata di Blanco a Rai1, dopo i gravi fatti di Sanremo dove l’artista ha distrutto in diretta la scenografia, sarebbe non solo grave, ma addirittura pericolosa – aggiungendo – Rai e Mara Venier farebbero infatti passare il messaggio che chi si rende protagonista di gesti di violenza e distruzione a danno di beni pubblici debba essere premiato con ospitate sulla rete ammiraglia e attraverso lo spazio concesso dall’azienda pubblica – concludendo – Un messaggio altamente diseducativo specie per i più giovani, che potrebbero essere spinti ad emulare il folle gesto di Blanco”.

Un’altra delusione per Mara Venier che magari sperava che nella puntata di domandi a Sanremo potesse arrivare una gran sorpresa per lei. Invece, anche se nessuno ha risposto, è davvero difficile che Blanco possa presentarsi.