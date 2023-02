Ennesimo boom storico per Sanremo 2023: ascolti da record per Amadeus e i duetti show

Ennesimo boom di ascolti per il Sanremo di Amadeus: si vola con oltre 11 milioni di spettatori nella serata dei duetti il 10 febbraio 2023

Che seratona quella delle cover o meglio dei duetti, a Sanremo 2023 il 10 febbraio. Una serata ricchissima, con super BIG In gara e grandissimi artisti che hanno deciso di invadere l’Ariston. Chiaro che ci si aspettino grandi cose da una serata come quella di ieri. Un nuovo miracolo di Amadeus, l’uomo dal 60% di share? I dati auditel come sempre ci rivelano gli ascolti e ci raccontano che la quarta serata del Festival è stata vista da una media di 11 milioni di spettatori con oltre il 60% di share. Numeri molto simili, va detto, a quelli della serata dello scorso anno. Ma non era scontato se si considera che nel 2022 l’Italia viveva ancora chiusa in casa tra restrizioni e paura per il covid. Non male quindi, anzi, benissimo.

La media della serata di ieri è di 11milioni 121mila spettatori (share 66,5 %).

Una serata in cui abbiamo visto di tutto: da Arisa e Gianluca Grignani che praticamente sul palco si sarebbero accampati in attesa di dare la linea a Fiorello. E poi Ultimo con Eros Ramazzotti, la bomba Lorella Cuccarini una show girl come poche. Ma la lista delle cose spettacoli viste nella serata dei duetti di Sanremo 2023 è lunga: Giorgia ed Elisa e la loro magia su quel palco. Marco Mengoni che ha fatto vibrare l’Ariston con la sua Let it Be. E poi ancora giovani e meno giovani. E la delicata, sagace e talentuosa Chiara Francini. Gianni Morandi e Amadeus, Biagio Antonacci, Bennato. Ci siamo sicuramente dimenticati qualcuno ma lo spettacolo è stato davvero clamoroso, di quelli che pagheresti bei soldi per vedere in un teatro. Una serata che resterà nella storia del Festival, della musica e della tv.

Gli ascolti della quarta serata di Sanremo 2023: ecco i dati

Il 10 febbraio 2023 Sanremo Start, dalle 20:42 alle 21:19, a 12.334.000 spettatori e il 51.1%. Nel dettaglio, la prima parte della serata dei duetti di Sanremo 2023 è, dalle 21:25 alle 23:41, è vista da 15.046.000 spettatori con il 65.2%, mentre la seconda parte, dalle 23:42 alle 1:59, è seguita da 7.041.000 spettatori con il 69.7%. La media della serata: 11milioni 121mila spettatori (share 66,5 %)

Gli ascolti della passata edizione : quanto aveva fatto Sanremo 2022

Visto che i confronti con i dati di ascolto degli anni passati si sprecano, facciamo un piccolo confronto, solo uno, con l’ultimo Festival . La serata dei duetti dello scorso anno aveva registrato ascolti pazzeschi. Il Festival di Sanremo 2022, quarta serata aveva registrato nell’anteprima Sanremo Start 12.909.000 telespettatori, share 47,81%, nella prima parte 14.731.000, 59,18%, nella seconda, in seconda serata, un netto di 7.517.000 con il 63,54%. Il dato medio è di 11.378.000 con il 60,5%. Una media di telespettatori più alta rispetto alle prime serate, con oltre 11 milioni di spettatori davanti alla tv. Come si può vedere dai dati, spettatori praticamente identici, anzi qualcosina in meno, ma share di 6 punti superiore.