Sanremo 2023: la classifica generale della quarta serata, Tananai fuori dalla Top5, crollo Paola e Chiara

L'ultima classifica generale di Sanremo 2023 prima della finale: ecco chi è in testa

La quarta serata del Festival di Sanremo 2023 si è appena conclusa e, come da regolamento, prima dei saluti finali Amadeus, Gianni Morandi e la co-conduttrice Chiara Francini hanno mostrato al pubblico i risultati della classifica delle Cover ma a seguire anche la nuova Classifica Generale: la classifica che ora unisce i voti della Sala Stampa, TV, giuria demoscopica del televoto sui 28 brani inediti in gara, a cui vengono sommati i voti raccolti proprio in questa speciale serata con cover e duetti.

Rispetto alla serata di giovedì 9 febbraio, va detto che stavolta i piazzamenti in classifica non vedono grosse modifiche ma ci sono comunque alcune novità che meritano di essere analizzate per bene in vista della finalissima a cinque che andrà in onda nella parte finale della serata di sabato 11 febbraio. Scopriamo insieme la classifica generale della quarta serata del Festival di Sanremo 2023 del 10 febbraio.

Sanremo 2023: la classifica generale della quarta serata 10 febbraio

La nuova classifica generale dopo la serata cover del 10 febbraio 2023 è così composta, partendo dal fondo: 28esimo posto per Sethu, 27esimo posto per Shari. 26esimo posto per Will e 25esimo posto per Anna Oxa. Al 24esimo troviamo Olly, al 23simo posto Levante (che perde due posizioni), 22esimo posto per I Cugini di Campagna e al 21esimo posto per gIANMARIA (risale di due posti)

Nel centro della classifica, invece, troviamo: al 20esimo posto si piazzano i Colla Zio, al 19esimo posto Mara Sattei (perde un posto), 18esimo posto per Ariete (perde due posti), Paola e Chiara si piazzano al 17esimo posto che continuano a scendere serata dopo serata, 16esimo Leo Gassman che invece risale, resta al 15esimo posto LDA. Al 14esimo posto gli Articolo 31 che risalgono di un paio di posizioni. Alla posizione numero 13 stabili i Modà, al 12esimo posto i Coma_Cose e all’11esimo posto Gianluca Grignani.

Quest’anno si giocheranno la finalissima i primi cinque classificati. Quindi non rientrerebbero per un soffio nella sfida finale il duo Colapesce Dimartino (che passano dalla 8 alla 10), Elodie (stabile al nono posto), Rosa Chemical (che cala all’ottavo posto), Madame (scende al sesto posto) e Tananai (che passando dal sesto al quinto posto potrebbe essere fuori dalla sfida finale.

Nella vetta della Top5, invece, troviamo Giorgia che schizza al quinto posto, Mr Rain che scende dal terzo al quarto posto, Lazza che invece sale dal quarto al terzo posto, Ultimo e Marco Mengoni stabili rispettivamente al secondo e al primo posto.