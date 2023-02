Sanremo 2023: Colapesce Dimartino e Coma_Cose fanno il pieno di premi, ecco l’elenco

Tutti i premi di categoria vinti a Sanremo 2023: dalla premio sala stampa a quello della critica

Oltre alla vittoria finale del Festival di Sanremo 2023 andata a Marco Mengoni con il brano “Due vite”, la kermesse musicale condotta da Amadeus ha assegnato altri quattro premi nel corso della finale dell’11 febbraio. Sono i cosiddetti premi di categoria, targhe e trofei che vengono assegnati agli artisti in gara al Festival a prescindere dal piazzamenti in classifica.

Questi premi sono assegnati ad insindacabile giudizio da alcune giurie che fanno da garanti circa il brano scelto per la specifica assegnazione. Stiamo parlando dei celebri premi della Critica e della Sala Stampa, ma non dimentichiamo anche i premi più tecnici legati alla composizione musicale presentata in gara. Scopriamo insieme a chi sono andati questi premi di categoria…

Sanremo 2023: Premio della Critica Mia Martini

Intorno alle ore 02:25, Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni hanno iniziato ad assegnare i suddetti premi. Si è cominciato dal Premio della Critica dedicato a Mia Martini. Il brano premiato è “Slash” e con esso i loro due interpreti, Colapesce e Dimartino.

Sanremo 2023: Premio della Sala Stampa

Proseguendo con la serata, il direttore artistico del Festival di Sanremo 2023 ha assegnato anche il premio della Sala Stampa dedicato a Lucio Dalla. Il brano premiato è “Slash” e con esso i loro due interpreti, Colapesce e Dimartino.

Sanremo 2023: Premio Miglior testo

Non potevano mancare altri premi per celebrare gli aspetti più tecnici di ogni brano portato in gara dai ventotto artisti prescelti. Amadeus ha annunciato anche il premio Miglior Testo ispirato a Sergio Bardotti. Il brano premiato è “L’Addio” e con esso i loro due interpreti, i Coma_Cose.

Sanremo 2023: Premio Miglior composizione musicale

Chiude l’elenco dei premi collaterali quello votato dall’orchestra del Festival di Sanremo, ovvero il premio per la Miglior composizione musicale che omaggia Giancarlo Bigazzi. Il brano premiato è “Due Vite” interpretato da Marco Mengoni. Come è già noto, a Marco Mengoni è andata anche la vittoria conclusiva del Festival di Sanremo 2023 e la possibilità di rappresentare l’Italia alla prossima edizione di Eurovision Song Contest che si svolgerà il prossimo maggio a Liverpool.