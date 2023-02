Fior sopra l’inferno vola a quasi 5 milioni. Delude il GF VIP 7, va benissimo STEP

Ottimi gli ascolti per Fiori sopra l'inferno anche questa settimana vicina ai 5 milioni: ecco i numeri del 20 febbraio 2023

Torna anche oggi l’appuntamento con l’analisi dei dati auditel della prima serata. E anche questa settimana la sfida del lunedì vede contrapporsi la fiction di Rai 1 Fiori sopra l’inferno e l’ennesima puntata vuota del Grande Fratello VIP 7. Come sarà andata? I dati auditel relativi alla prima serata del 20 febbraio 2023 ci rivelano che a vincere è Fiori sopra l’inferno, con una media di 4,7 milioni di spettatori. Regge molto bene la fiction di Elena Sofia Ricci, seppur criticata da una fetta di spettatori, che trova poco convincente la trasposizione, da romanzo a serie, che è stata fatta dei racconti di Ilaria Tuti. Per qualcuno infatti la trama televisiva di Fiori sopra l’inferno ha reso meno appetibile il racconto, che si è appiattito e che a tratti, sembra essere anche molto inverosimile. Il pubblico comunque, critiche a parte, ha apprezzato questa serie che lunedì ci saluterà con la sua ultima puntata.

Da segnalare invece, nonostante le tante proposte del lunedì sera e gli ascolti molto alti della fiction, i numeri di STEP. Stasera tutto è possibile continua a fare bene. In passato ha superato anche i 2 milioni di spettatori è vero, ma la collocazione del lunedì sera contro una fiction da 5 milioni di spettatori non aiuta.

Ascolti tv 20 febbraio 2023: ecco i dati auditel del prime time

Fiori Sopra l’Inferno – I Casi di Teresa Battaglia ha appassionato 4.717.000 spettatori pari al 24.6%.

La puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda ieri sera ha registrato la sua classica media: 2.709.000 telespettatori con il 20.3% share. Nonostante l’annuncio sui provvedimenti e sulle decisioni severe da prendere, neppure questa settimana si va oltre i 3 milioni di spettatori. Numero ormai difficile da raggiungere per il reality di Signorini, davvero alla frutta.

Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.434.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.083.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%.

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine fa 913.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 766.000 spettatori con il 5% di share. Su Tv8 Attacco al Potere – Olympus has Fallen segna 484.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 436.000 spettatori con il 2.2% (episodio in replica in seconda serata: 207.000 – 1.8%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 250.000 spettatori con uno share dell’1.5%. Al lunedì sera, La7 fanalino di coda.