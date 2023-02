Armando si ribella: “Io non prendo soldi per stare qui e spendo 500 euro a settimana”

Lo sfogo di Armando nella puntata di Uomini e Donne di oggi: "Dicono che qui mi pagano, io spendo almeno 400 euro a settimana di tasca mia"

E’ un Armando furioso quello che abbiamo visto nella puntata di Uomini e Donne del 22 febbraio 2023. Incarnato, stanco delle accuse mosse da Gianni Sperti, ha perso la pazienza. Il motivo? Armando non sopporta quando gli si dice che è lì a fare l’opinionista perchè a quanto pare, passa un messaggio sbagliato. Il nocciolo della questione è uno: Armando accusa Gianni di avercela con lui e di raccontare cose non vere. Se fosse vero infatti, che il suo ruolo sarebbe quello, ci sarebbe anche un guadagno, cosa che invece, non c’è. “Io, come Gemma o Riccardo, non siamo pagati da Maria, non prendiamo soldi. Mi vengono gentilmente rimborsati i soldi del carburante, mi si paga l’hotel dove dormo e finisce qui” ha detto Armando, stufo delle parole di Gianni. La questione sembra essere chiara, Armando non vuole che la gente a casa pensi che venga pagato perchè in realtà a suo dire, oltre a spendere del tempo, spende anche molti soldi quando conosce le persone. “Io quando sto conoscendo qualcuno, esco e spendo tra le 400 e le 500 euro a settimana, lo sai che cosa significa ( rivolgendosi a Gianni) che in un mese spendo che tu guadagni per stare su quella sedia “ ha spiegato Armando che proprio non ci sta a passare come quello che è nello studio di Uomini e Donne solo per parlare. Ed è a questo punto quindi che è intervenuta anche Maria de Filippi per spiegare il motivo per il quale Gianni muove quell’obiezione.

Maria interviene su Armando

Maria quindi ha spiegato che Armando, come gli altri protagonisti di Uomini e Donne, non percepisce nessuno stipendio ma ha anche invitato il cavaliere a comprendere il motivi per i quali Gianni si inalbera su questo tema. “Se tu da settembre non sei mai uscito con una persona tanto da arrivare a concludere qualcosa, qualcosa di cui si possa parlare qui al centro dello studio e invece parli sempre delle ragazze per i loro pregressi, è chiaro che Gianni arrivi a dire quelle cose” ha spiegato Maria de Filippi schierandosi dalla parte dei suoi opinionisti, che lo ribadisce, sono liberi di dire quello che vogliono senza nessuna censura. Armando ha ribattuto dicendo che ci prova sempre, che si mette in gioco ma che non ha trovato la persona giusta, e non perchè non lo voglia. Maria quindi lo ha invitato a parlare solo se c’è qualcosa da dire sulle sue uscite, e a non commentare cose che riguardano le altre persone. Armando ha promesso che cambierà il suo atteggiamento.