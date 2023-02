Anna Pettinelli la velina di Matano, il conduttore sfida Anna Oxa: “Noi qui la amiamo”

A LA vita in diretta Matano e Anna Pettinelli rispondono a chi li ha accusati: "Noi amiamo Anna Oxa"

Nella puntata de La vita in diretta in onda oggi, 23 febbraio 2023, si è parlato dell’intervista di Francesca Fagnani ad Anna Oxa ma non solo. C’è un mondo della tv ma anche un mondo dei social. E sui social, le persone che fanno parte dell’ufficio stampa della cantante, non hanno molto gradito quello che Anna Pettinelli ha detto in una puntata precedente del programma di Rai 1. La speaker radiofonica è stata definita all’ufficio stampa di Anna Oxa, “la velina di Matano“. Oggi quindi, è arrivata la replica si di Anna Pettinelli che del conduttore di Vita in diretta che ha voluto fare delle precisazioni. Matano ha dato subito la parola alla Pettinelli, che ironizzando ha anche detto di essere pronta a salire sul tavolo dello studio per interpretare il suo ruolo di velina. Poi ha spiegato che non ha mai offeso Anna Oxa, anzi. Ha solo fatto notare che forse, visto che era in uno studio per una intervista faccia a faccia, avrebbe dovuto togliere gli occhiali, o che comunque per una giornalista che la stava intervistando, sarebbe stato più semplice comprendere anche dalle sue espressioni, le cose. Tutto qui.

Le parole di affetto di Alberto Matano per Anna Oxa

E una precisazione arriva anche da Alberto Matano, che non vuole farsi “etichettare” come uno degli odiatori di Anna Oxa, anzi. Matano ha specificato: “Noi qui amiamo Anna Oxa“. Il conduttore de La vita in diretta ha deciso di mandare in onda un pezzo dell’intervista della Oxa a Belve, anche per far vedere come la cantante si era commossa, ricordando il grande affetto del pubblico che l’ha accolta a Sanremo. A scanso di equivoci Matano, ha ribadito che anche tutta la squadra di Vita in diretta ama Anna Oxa. Pace fatta anche a distanza con l’ufficio stampa della cantante? “Io voglio dire una cosa chiara e definitiva, noi amiamo Anna Oxa, è una grandissima artista e siamo stati felici di averla rivista sul palco dell’Ariston e io appartengo a quelle persone che le hanno comunicato la gioia di ritrovarla” ha detto il conduttore di Rai 1. “Noi ci uniamo a loro, we love Anna Oxa, va bene Milly?” ha concluso Matano. Per chi non lo sapesse, Milly non è la Carlucci ma la persona che firma sui social i post in cui si parla appunto di Anna Oxa, sulle sue pagine ufficiali.