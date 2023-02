Francesca Chillemi non trattiene le lacrime: “Mi ha insegnato ad amare”

Francesca Chillemi piange in diretta a Oggi è un altro giorno, parla d'amore e di assenze

Francesca Chillemi non nasconde le lacrime, a Oggi è un altro giorno nessun pudore per l’amore, sono queste le emozioni più belle da mostrare. L’ultima volta, due anni fa, quando Francesca Chillemi è stata ospite nel programma di Serena Bortone, aveva parlato di nonna Ciccina, la sua amata nonna che purtroppo è morta la scorsa estate. Il suo addio alla nonna postato sui social le fa ancora male, ma è un’assenza che sentirà sempre. Non riesce a guardare la foto che la regia mostra, lei con la sua nonna. Serena Bortone le chiede qual è la cosa più importante che le ha insegnato la nonna e gli occhi della Chillemi si riempiono subito di lacrime. “Mi ha insegnato ad amare, lei ci ha amato tantissimo” sono parole semplici e bellissime ma per Francesca Chillemi in questo momento sono così difficili da dire.

Francesca Chillemi a Oggi è un altro giorno

“Mi viene da piangere quando la penso, è un ricordo bello” non sono lacrime di dolore, sono lacrime che fanno ugualmente male ma sono piene di tanti ricordi, della sua infanzia, della sua vita. La conduttrice le chiede come insegna a sua figlia l’amore che la sua nonna ha insegnato a lei.

“L’amore si insegna con l’amore, più ami una persona e più le insegni ad amare” e su queste parole Francesca Chillemi non trattiene più il pianto. Piange e sorride, chiede scusa, poi arriva in suo soccorso Pierpaolo Spollon.

Hanno lavorato insieme sul set di Che Dio ci aiuti. “Che Dio ci aiuti che è una serie ma anche proprio una richiesta perché mi ha fatto incontrare una persona meravigliosa, prima umanamente che artisticamente, una professionista puntuale precisa: Orietta Berti”. Spollon prende in giro la sua collega e svela: “Questo te lo meriti per tutti i soprusi che ho subito, per tutte gli scherzi delle arance perché tu mi ha inseguito per tutto il set tirandomi le arance e le arance fanno male e sulla schiena fanno ancora più male – a Serena spiega – Sbucava fuori da dagli armadi, mi faceva paura…. Si parla sempre di Pierpaolo Spollon pirla ma chiediamo a Francesca Chillemi perché fa le pirlate, perché non si parla mai di Francesca Chillemi che fa un po’ la pirla sul set ed è l’unica che mi riesce a soggiogare”.

Così Spollon la salva dalle lacrime, la fa ridere e alla splendida attrice ed ex Miss Italia torna un sorriso meraviglioso.