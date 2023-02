Quella frecciata di Katia Follesa su Giovanni Angiolini: Michelle Hunziker scappa via

Non è passata inosservata la battuta che Katia Follesa ha fatto a Michelle Hunziker citando la sua vecchia fiamma: la conduttrice scappa via

Uno spettacolo pulito, divertente, leggero, quello che Michelle Hunziker ha regalato al pubblico di Canale 5 nella serata del 22 febbraio. Se mediaset deve puntate davvero su alcuni volti amati della rete, fa benissimo a scegliere Michelle. Una che sa ballare, recitare, cantare, conduttore e intrattenere. Una vera show girl, di quelle che ormai, sono in via di estinzione. Ce lo ha ricordato anche nella prima puntata di Michelle impossible & Friends in onda ieri sera su Canale 5. Ricordandoci anche un’altra cosa che spesso le donne di spettacolo dimenticano: quanto sia importante saper ridere, saper fare ironia e autoironia. In questo è perfetta Katia Follesa al fianco di Michelle. Formano insieme una coppia strepitosa. E Katia non risparmia nulla a Michelle, come quando ieri sera, ha citato il flirt di cui mai la Hunziker ha parlato. Hanno capito tutti che la frecciata lanciata dalla comica fosse proprio per la Hunziker e si riferisse alla breve relazione che la conduttrice ha avuto con il medico Giovanni Angiolini. Michelle non ha mai parlato pubblicamente di questa storia, ma i baci con il bel dottore sardo, sono finiti sulle riviste di tutta Europa. La Hunziker comunque, non ha mai voluto dire nulla, a dimostrazione che si è trattato solo di una conoscenza, un flirt estivo terminato in poche settimane. Ma Katia non lo ha dimenticato e ieri sera, ha lanciato una bella stoccata a Michelle.

Quella frecciata di Katia Follesa a Michelle: il chiaro riferimento

Mentre erano sedute sui gradini, a chiacchierare tra un momento dinamico e l’altro dello show, la Follesa ha pizzicato Michelle: “Ti dico una cosa, il mio dottore mi ha visto più volte nuda di mio marito”, la battuta di Katia che subito dopo ha aggiunto: “Anche tu… quest’estate il dottore ti ha visto più volte nuda di tuo….”. La Hunziker, che era seduta al fianco della Follesa, ed è scattata, alzandosi per lasciarla da sola al centro dello studio: “Ok, me ne vado”, ha detto la conduttrice di Michelle Impossibile. Tutto organizzato certo, ma è stata una cosa simpatica.

Del bel medico sardo invece ne aveva parlato Tomaso Trussardi. Certo non aveva mai fatto il nome di Angiolini, l’ex marito di Michelle ma nella sua intervista al Corriere della sera aveva spiegato in modo abbastanza esplicito cosa pensasse di quella situazione.

A questo punto il solo che dovrebbe commentare è proprio Giovanni Angiolini, anche lui chiuso nel silenzio da mesi.