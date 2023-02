Il dolore di Maria De Filippi: “L’amore per Maurizio Costanzo le farà molto male, spero nella sua forza”

Da La vita in diretta il dolore di Maria De Filippi per la morte di Maurizio Costanzo

Una storia d’amore quella tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi che dalla grande complicità si è trasformata in un grande affetto, incapaci di vivere senza l’altro. “La televisione molto spesso è fatta con delle maschere perché Maurizio e Maria non hanno mai dato uno spunto probabilmente anche con la forza degli uffici stampa, certo non santifichiamo le persone solo perché non ci sono più ma hanno sempre saputo essere estranei a qualunque tipo di ipotesi e così via e quell’amore è quello che tutti noi vorremmo” è Claudio Lippi che profondamente addolorato a La vita in diretta parla del dolore di Maria De Filippi per la morte di Maurizio Costanzo. “E’ un amore che credo farà molto male a Maria e io spero che Maria con la sua forza che ha e che ha ereditato da Maurizio e che le ha permesso di diventare la signora la signora della televisione…”. Claudio Lippi preso dal dolore fatica a farsi comprendere ma è chiaro il suo discorso, parla di un legame fortissimo tra Maria De Filippi e Maurizio Costanza, parla de dolore che adesso sta vivendo la conduttrice, spera e crede lo possa superare perché ha imparato ad essere forte.

Claudio Lippi racconta di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Una storia d’amore lunga 33 anni ma la loro è anche una storia fatta di lavoro perché Costanzo ha portato Maria dal dietro le quinte ad essere una delle conduttrici più amate dal pubblico. “Non modificandole nessun atteggiamento che Maria non avrebbe saputo mai fare perché lei non è una star, ma è una persona che cura tutte le storie, che le ascolta, le vive, va avanti e dietro e racconta e vive e fa vivere una storia. Se ci pensi in tanti anni di C’è posta per te ogni puntata è diversa com’era diverso ogni puntata di Maurizio, cioè anche le nostre non avevano mai lo stesso tipo di ambiente, di atmosfera, variava perché era un uomo capace di anticipare qualunque cosa che sembra fatta. Vediamo in lei la grandissima professionista…Maria De Filippi non lavorava davanti alle telecamere, lavorava dietro le telecamere, faceva un lavoro completamente diverso, lui è riuscito a tirare fuori da lei questo straordinario talento e le ha dato i giusti consigli, giusti strumenti lasciandola libera di fare questa carriera”.

Claudio Lippi, Paola Barale, Massimi Lopez, li ricordiamo tutti nei programmi di Maurizio Costanzo, nelle domeniche piene di allegria. Sono tutti addolorati, tutti abbracciano forte Maria De Filippi che questa mattina era con lui, è rimasta da sola a lungo con lui per l’ultimo saluto.