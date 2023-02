Mr Rain: “Da bambino ho avuto molti problemi” poi il periodo buio

A Verissimo Mr Rain racconta del periodo bui durato due anni e dei problemi da bambino

Con estrema dolcezza Mr Rain parla di sua madre, a Verissimo conferma che è stata lei che l’ha cresciuto ed è a lei che ha dedicato “I grandi non piangono mai”. Mattia Balardi, Mr Rain, racconta che quella canzone è una lettera di scuse e di ringraziamento per tutto quello che sua madre ha fatto. “Perché mi ha insegnato un sacco di cose… I miei si sono separati quando io avevo… non ricordo bene… ma circa sei anni e c’è stato un periodo dove non ho avuto molti rapporti con mio ma fortunatamente siamo cresciuti, siamo maturati, ma pure io e ora abbiamo un rapporto stupendo, è come se fossimo migliori amici”. Mr Rain confessa che ha avuto un’infanzia molto travagliata. “Ho sempre viaggiato tra alti e bassi e principalmente sono sempre stato con persone che mi hanno reso felice. Però posso dire che da bambino ho avuto molti problemi, sicuramente come tanti di noi ma sinceramente ho colto il meglio da tutti questi”.

Mr Rain racconta il momento di debolezza di tre anni fa

“Supereroi invece parla appunto di un momento di debolezza… Io circa e tre anni fa ho passato un anno e mezzo o due completamente al buio. Essendo una persona che si è portata sempre dentro un sacco di cose, sono arrivato al punto da quasi odiarmi. Non è stato per una cosa soltanto, avevo problemi sia personali, magari con amici, con parenti, cose non dette che problemi sul lavoro… un’ansia pazzesca e non riuscivo più a scrivere e questo mi ha mandato… mi ha spiazzato perché io sono sempre riuscito a spiegare quello che avevo dentro e lì non c’è la facevo e questa cosa mi ha distrutto”.

Mr Rain si è rialzato quando ha iniziato un percorso per migliorarsi: “Per ricostruirmi e credo che non lo finirò mai perché questa cosa mi ha cambiato la vita e mi ha insegnato e comunque mi sta insegnando perché non è molto semplice. Io poi sono un testardo e ho un miliardo di difetti però mi sta insegnando a mostrarmi effettivamente per come sono senza vergognarmi di insicurezze e timidezza e paure. Sto cercando semplicemente di raccontarmi alle persone che amo ed essere finalmente me stesso. Ciò che ho imparato è a chiedere aiuto e sto imparando comunque questa cosa che mi ha cambiato la vita e supereroi parla proprio di questo”.

Una dolcezza infinita Mr Rain che si racconta nel modo più semplice ma ammette anche che prima non ne era capace.

“Ora sono sempre comunque tormentato da vecchie cose che piano piano sto cercando di spiegare. Ho dubbi irrisolti, parole non dette, ora sicuramente sto molto meglio. Se tu mi avessi conosciuto tre anni fa ero completamente diverso”.