Domenica IN saluta Maurizio Costanzo, tutto l’amore del pubblico: oltre 3 milioni di spettatori per ricordarlo

Oltre 3 milioni di spettatori per la puntata di Domenica IN dedicata a Maurizio Costanzo: tutto l'amore e l'affetto del pubblico

E’ stata una puntata sicuramente non facile per Mara Venier quella di Domenica In del 26 febbraio 2023. Ed è chiaro che in questo momento, pieno di dolore e lutto, a nessuno interessi il dato di ascolto, lo share. Sono cose che passano in secondo piano quando sei costretto a confezionare la puntata che non avresti mai voluto fare, quella in cui omaggi una persona che è stata speciale per te. E Maurizio Costanzo per Mara Venier e per tutti i suoi amici che ieri in diretta lo hanno ricordato, lo era. Oggi noi ve ne parliamo, per sottolineare invece quanto sia stato grande l’affetto del pubblico e della gente comune, oltre che quello delle persone che hanno voluto bene a Costanzo, e seppur con il cuore gonfio di dolore, hanno continuato a fare il loro mestiere, perchè si sa, in questi casi, lo spettacolo deve andare avanti.

Gli ascolti di Domenica In con l’omaggio a Maurizio Costanzo

La puntata di Domenica In andata in onda ieri è stata seguita da quasi 4 milioni di spettatori nella prima parte. Una vera ondata di amore e di affetto quella che è arrivata nel pomeriggio del 26 febbraio durante la diretta di Domenica IN. Più precisamente la prima parte del programma condotto da Mara Venier è stata vista da una media di 3.618.000 spettatori al 25.0% in seconda 3.000.000 al 22.1% share e in terza 2.652.000 al 19.9% di share ( pres.3.177.000 20.5%). Non una questione di numeri, lo ribadiamo ma una questione di affetto, di amore, che il pubblico ha dimostrato ancora una volta a Maurizio Costanzo. Come se ci si congedasse in qualche modo dal giornalista, ascoltando gli aneddoti raccontati dalle persone care, che hanno fatto parte della sua vita e che hanno avuto qualcosa da dire su tutto quello che di buono e grande ha fatto in oltre 50 anni di carriera.