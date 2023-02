Quasi 5 milioni per il finale di Fiori sopra l’inferno; cresce anche il GF VIP con i Donnalisi in crush

E' boom di ascolti per l'ultima puntata di Fiori sopra l'inferno: si chiude il 27 febbraio con quasi 5 milioni di spettatori

Una serata ricca quella del 27 febbraio 2023. Una serata che vede la vittoria schiacciante di Fiori sopra l’inferno su Rai 1. La fiction con Elena Sofia Ricci fa incetta di ascolti e chiude con quasi 5 milioni di spettatori con la terza e ultima puntata di una serie, breve ma intensa che è molto piaciuta al pubblico. Per un motivo fondamentale: Fiori sopra l’inferno ha avuto un finale. L’ultima puntata ha chiarito ogni dubbio, i cattivi sono finiti in carcere e Teresa ha salvato i 4 bambini che avevano conquistato il suo cuore. Adesso Travenì può tornare a dormire sonni tranquilli. Un finale molto apprezzato quello di Fiori sopra l’inferno che in 3 puntate ha saputo raccontare in modo dignitoso la storia che viene narrata dei romanzi di fama mondiale di Ilaria Tuti.

Nella serata del 27 febbraio 2023, in una puntata parecchio movimentata, fa molto bene anche il Grande Fratello VIP 7 che si avvicina a 3 milioni di spettatori. La dimostrazione semplice di una sola cosa: quando si lascia spazio alle dinamiche dei concorrenti e della casa, e si chiacchiera poco di quello che accade fuori, lo spettacolo in prima serata è servito. Edoardo Donnamaria si è sacrificato in nome del trash e dello share ma a quanto pare, è servito.

Vediamo dunque tutti i numeri della prima serata del 27 febbraio 2023.

Gli ascolti del 27 febbraio 2023: tutti i dati

Su Rai 1 l’ultima puntata della serie Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia vince la serata del lunedì con una media di di 4.834.000 telespettatori, per uno share del 24,83%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip si avvicina ai 3 milioni di spettatori. Media di 2.899.000 telespettatori, share 21,44%.

Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha ottenuto 1.424.000 telespettatori, share 8,56%. Su Rai 3 Presa Diretta registra nella presentazione 1.045.000, 4,79% e nel programma 1.021.000, 5,05%. Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine ha registrato 876.000 telespettatori, share 4,88%. Su Rete 4 Quarta Repubblica è stata vista da 681.000 telespettatori, share 4,29%. Su La7 il film L’uomo della pioggia ha ottenuto 610.000 telespettatori, share 3,18%. Su Nove Little Big Italy ottiene 440.000 telespettatori, share 2.12%. Su Tv8 il film Escobar – Il fascino del male è stato visto da 307.000 telespettatori, share 1,54%.