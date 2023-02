Katia Ricciarelli provata dopo i funerali di Maurizio Costanzo: “E’ stato doloroso”

Katia Ricciarelli confida il dolore per i funerali di Maurizio Costanzo e cosa le piace immaginare

Passano i giorni ma la morte di Maurizio Costanzo non è una notizia né un dolore che passano. A Storie Italiane Katia Ricciarelli confida che è provata, che dopo i funerali di Maurizio Costanzo, celebrati ieri, è sofferente. E’ in collegamento da casa sua, racconta che ieri dopo avere guardato in tv l’addio al giornalista che conosceva bene è rimasta in silenzio. Le restano dei ricordi bellissimi; Katia Ricciarelli sorride ed è giusto sia così, sa che Costanzo ha avuto una vita meravigliosa ma davvero tutti pensavano fosse immortale. “Sono provata perché ieri sono rimasta sofferente per delle ore guardando il funerale in silenzio e quindi niente… è stato doloroso”. Scorrono le immagini che ieri pomeriggio abbiamo seguito tutti, le immagini dopo la funzione nella chiesa degli artisti a Roma, l’emozione di Maria De Filippi che alla fine crolla, si appoggia alla spalla di suo figlio Gabriele.

Katia Ricciarelli i ricordi con Maurizio Costanzo

“Ho dei ricordi bellissimi che comunque mi fanno anche sorridere perché Eleonora è giusto che sia così, come diceva Bonolis. Ha avuto una vita meravigliosa in tutti i sensi, è stato un grande, nessuno sarà mai come lui su questo sono sicura, di questo sono sicura. La dote sua più grande secondo me era l’ironia perché in quegli occhi tu potevi… Quando sono arrivata da lui mi ha dato veramente dei consigli straordinari e mi diceva per esempio che non dovevo avere paura di dire la verità e ho imparato ad essere con me stessa grazie a lui. Senza che io gli dicessi niente lui aveva già capito che io volevo una commedia cantata tipo musical… lui aveva questa capacità andava oltre”.

E’ un misto di commozione e sorrisi il ricordo che tutti hanno di Maurizio Costanzo, oggi dopo l’ultimo addio, ma ancora c’è tanto bisogno di parlarne.

Katia Ricciarelli lo immagina in cielo già al lavoro, sa che prima o poi ci sarà l’addio per tutti, è a quello ce pensa. “Mi piace pensare che lui sia in pace, che ci guardi e che stia organizzando per noi un Maurizio Costanzo Show e che ci aspetta perché un po’ alla volta ci andremo tutti”.