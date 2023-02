Nadia Rinaldi: “Era un periodo brutto della mia vita, squilla il telefono, era Maurizio Costanzo”

Nadia Rinaldi rivela cosa fece per lei Maurizio Costanzo in un momento difficile della sua vita

Nadia Rinaldi ospite oggi a Storie Italiane ha un ricordo importante di Maurizio Costanzo, ne ha tanti ma uno in particolare perché legato a un momento difficile della sua vita. Nadia Rinaldi più volte ha confidato quei momenti complicati della sua vita, sia nel privato che nel lavoro. Quando Maurizio Costanzo seppe delle sue difficoltà le telefonò. Eleonora Daniele lo sa, guarda la sua ospite in studio e le chiede di raccontare. L’attrice non è mai riuscita a chiamarlo semplicemente “Maurizio” come lui chiedeva a tutti, come fanno e facevano in tanti. “Ho sempre subito il fascino del suo intelletto e quindi non riuscivo… Io ho avuto un periodo brutto nella vita e ricordo che stavo sul treno mi squilla il telefono e una voce mi dice ‘sono Maurizio Costanzo so di questa situazione che sta vivendo in questo momento e sono molto dispiaciuto per quello che le è successo. Per qualunque cosa lei può fare riferimento a me, io ci sarò sempre’”. Impossibile non emozionarsi con questo racconto, ancora una volta comprendiamo ancora di più quanto fosse grande Maurizio Costanzo.

Eleonora Daniele commossa dal racconto di Nadia Rinaldi

Eleonora Daniele si commuove, pensa al momento difficile che stava attraversando Nadia e a quella telefonata così importante.

“Io non ho mai chiesto nulla, non sono mai riuscita, anche se avevo bisogno perché poi c’è stato un blocco nel lavoro, problemi personali… non ci sono mai andata, non ho mai chiamato, non ho mai chiesto però mi sono bastate quelle parole” confida la Rinaldi.

Ricorda anche: “Mi chiamò una volta nel ‘94 per fare uno spettacolo teatrale, doveva produrre uno spettacolo al Parioli ma io ero già impegnata al Sistina”.

Eleonora Daniele le chiede come ha superato quel momento e come sta oggi, se è felice, serena. “La felicità sono momenti di vita, non puoi essere sempre felice, poi avendo avuto il dono di essere diventata mamma per due volte mi sento molto felice. La serenità ancora la inseguo, nonostante i miei 55 anni e avrei voluto raggiungerla un po’ prima per stare un po’ più tranquilla adesso con i miei figli e invece è sempre un continuo però io ho la mia vita e la serenità quello è l’obiettivo della vita”.