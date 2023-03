Antonella Clerici sbaglia e imbarazzata si scusa: “Sono stanca”

Antonella Clerici ammette di essere al limite, sbaglia durante E' sempre mezzogiorno e imbarazzata si scusa

Antonella Clerici dallo studio di E’ sempre mezzogiorno alla tv degli italiani è davvero come una vicina che entra nella casa del suo pubblico e oggi durante la puntata del primo marzo si è scusata, ha confidato la sua stanchezza. Antonella Clerici ha sbagliato un passaggio durante la diretta, ha dato la pubblicità dimenticandosi del tutto di Fulvio Marino che continuava ad agitare le braccia per farle capire che toccava a lui. La conduttrice capito l’errore si è scusata, si è imbarazzata davvero, spiega che non ha certo dimenticato la presenza e lo spazio dedicato a Fulvio Marino ma che è così stanca da essere ormai al limite. Poche come lei, poche le professioniste vere che in tv ammettono un errore e appaiono realmente dispiaciute. Un errore ovviamente banalissimo e che ha fatto sorridere tutti ma non lei. Antonella Clerici spiega si scusa più volte con Fulvio Marino e spiega il motivo per cui è così stanca da non essere molto concentrata, non come lo è sempre.

Antonella Clerici stanca per The Voice Senior

Spiega che stava facendo tutto in modo meccanico, per abitudine. “Scusate, sono un po’ stanca perché stiamo provando la finale di The Voice Senior” questo il motivo della stanchezza, Antonella si divide tra i due programmi, diretta e prove per la finale.

“Di solito quando entra qualcuno dobbiamo dare la reclame e oggi mi sono dimenticata di te perché in genere noi facciamo… pensa com’è la forma mentale… facciamo prima la mucca, poi veniamo qua e poi facciamo il collegamento… ma uno tante volte va in automatico. Perdonami sono proprio arrivata e questo lo dico al pubblico”.

Ma oggi è la giornata dei complimenti ed è impossibile non farli ad Antonella Clerici; ci pensa subito proprio Fulvio Marino, lei non ha certo bisogno di scusarsi.

La finale di The Voice Senior è vicinissima, sarà il 3 marzo, venerdì prossimo. Una serata decisiva per lo show di Antonella Clerici, la serata conclusiva che decreterà il vincitore. Ovvia la stanchezza della conduttrice, ammirata sempre anche per la sua sincerità nei confronti del suo pubblico.