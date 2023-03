Gli ascolti del pomeriggio senza Uomini e Donne e Amici: cresce Bortone, vola Ore 14

Come cambiano gli ascolti del pomeriggio senza Uomini e Donne e Amici 22: ecco i dati auditel del 28 febbraio

Sarà una settimana diversa dal solito per quello che riguarda gli ascolti del pomeriggio. Come saprete infatti su Canale 5 per tutta la settimana non andranno in onda Uomini e Donne e Amici 22 con il day time. Inevitabilmente cresceranno gli ascolti delle altre reti anche perchè Mediaset ha deciso di non optare per una puntata lunga di Terra amara, che invece avrebbe potuto aiutare a mantenere gli ascolti in linea almeno fino alle 14. In onda ieri Buongiorno mamma 2 in replica e da oggi, 1 marzo 2023 ci saranno dei film del ciclo Rosamunde Pilcher. Gli ascolti del 28 febbraio quindi ci mostrano quello che è il quadro, per i numeri del pomeriggio: crescono su Rai 1 Oggi è un altro giorno e cresce anche Ore 14 in onda su Rai 2 con le ultime notizie di cronaca. Il programma di Milo Infante nel pomeriggio del 28 febbraio ha toccato quota 800mila spettatori. Da notare anche gli ascolti di BellaMa’ che nonostante le repliche, regge ancora bene in attesa del ritorno in diretta di Pierluogi Diaco. Il conduttore, è ancora distrutto per la morte del suo mentore, collega, amico, maestro, Costanzo.

Ma vediamo i numeri del pomeriggio del 28 febbraio 2023 per capire come sono andati gli ascolti.

Gli ascolti del pomeriggio: ecco i dati auditel del 28 febbraio 2023

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno supera i 2 milioni di spettatori e cresce 2.100.000, 16,41% e nel programma 1.943.000, 18,07%, Il Paradiso delle Signore 2.069.000, 22,13% di share. Migliora ma di poco la soap di Rai 1 che ha il suo zoccolo duro di spettatori.

La vita in diretta nella presentazione 1.933.000, 20,07%, e nel programma 2.467.000, 21,60% share. Sempre ottimi i numeri per Matano.

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 790.000 telespettatori, share 6,62%; Bella ma’ un netto di 569.000, 6,02%; Nei tuoi panni 378.000, 3,77% e nei Saluti 303.000, 2,68%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.477.000, telespettatori, share 18,48%, la replica di Buongiorno, Mamma! 2 1.801.000, 16,61%, GF Vip 7 Live 1.287.000, 13,75%, Un altro domani 1.220.000, 12,94%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.363.000, 13,52%, nel programma 1.739.000, 15,13% e nel segmento I Saluti 1.703.000, 13,48%. Il programma di Barbara d’urso continua a essere affossato da un traino del tutto inesistente.

Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 777.000, 8,32%, Geo 1.456.000, 12,58%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 911.000 telespettatori, 7,61% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 497.000, 5,28% e il film L’albero degli impiccati un netto di 417.000, 3,83%.

Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 555.000 telespettatori, 4,23%, mentre The Mentalist 374.000, 3,34%.Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 380.000 telespettatori, share 3,09%, nel programma 454.000, 4,58%, e Tagadà Focus 441.000, 4,70%. C’era una volta … il Novecento un netto di 170.000, 1,59%; I Kennedy – Fratelli uniti 167.000, 1,72%; The Royals – Harry il ribelle 165.000, 1,38%.

Da lunedì dovrebbe tornare tutto come prima: Uomini e Donne dovrebbe tornare in onda e in onda dovrebbe esserci anche il day time di Amici ma vi terreo aggiornati in merito.