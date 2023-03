Verissimo, gli ospiti di sabato 4 e domenica 5 marzo: le anticipazioni

Tanti gli ospiti di Verissimo delle puntata di sabato 4 e domenica 5 marzo

Dopo le commoventi puntate di Verissimo della scorsa settimana Silvia Toffanin torna sabato 4 e domenica 5 marzo con tanti ospiti. Le anticipazioni di Verissimo annunciano due appuntamenti da non perdere, sempre alle 16: 30 su Canale 5. Qual è sarà l’ospite dal GF Vip e chi si aggiungerà per l’intervista con Silvia Toffanin? Sarà Antonino Spinalbese il vippone ospite della puntata di domenica 4 marzo ma iniziamo con gli ospiti di domani, gli ospiti di sabato di Verissimo. Per la prima ci sarà Giancarlo Fisichella, il pilota automobilistico. Sorpresa per i fan di Soleil Sorge, non sarà sola nello studio ma con lei anche mamma Wendy. Non sono certo finiti gli ospiti di Verissimo, si aggiungeranno anche dei futuri genitori, una coppia su cui non tutti avrebbero scommesso: Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Stanno insieme da 4 anni, sono nati a Uomini e Donne e sono in dolce attesa.

Gli altri ospiti di sabato 4 marzo di Verissimo

La lista è davvero lunga e aggiungiamo altro romanticismo con Matilde Brandi che a appena festeggiato il suo compleanno con un party con tanti amici e che riceverà una bella sorpresa dal suo nuovo compagno, Francesca. Ci sarà anche l’attore che in Beautiful interpreta il ruolo di Deacon: Sean Kanan. Per finire Francesca Reggiani attualmente impegnata a teatro con “Questioni di prestigio”.

Ed ecco gli ospiti di Verissimo della puntata di domenica 5 marzo. Torna Lorella Cuccarini ma questa volta l’intervista sarà intensa. Ci sarà anche Kekko Silvestre, pronto non solo a raccontare la sua esperienza con i Modà all’ultimo festival di Sanremo ma anche della sua vita privata. Spazio anche ad una meravigliosa attrice del cinema italiano, un’attrice del passato che ha sempre e ancora così tanto da raccontare: Giovanna Ralli che grazie alla televisione è tornata a sorridere ancora. Tante risate e non solo con la meravigliosa Katia Follesa che abbiamo anche visto accanto alla Hunziker in Michelle Impossible. Dal GF Vip Antonino Spinalbese, con le sue emozioni, la sua storia e magari qualche rivelazione. Appuntamento a domani 4 marzo alle 16:30 su Canale 5 per la prima puntata del fine settimana e a domenica 5 marzo 2023.