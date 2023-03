Il dolore del figlio di Lino Banfi: “Le mamme non dovrebbero morire mai”

Walter, il figlio di Lino Banfi, rivela il suo dolore immenso per la morte della madre: un duro colpo

Tante emozioni oggi a Domenica In con Lino Banfi ma anche con i messaggi di Rosanna e Walter Banfi. A tutta la famiglia manca Lucia, Walter è il figlio che conosciamo meno ed è lui che assente nello studio interviene con un video messaggio. Rosanna e Lino Banfi ricordano e raccontano tutto della vita di Lucia, dopo la storia d’amore e i meravigliosi ricordi, i più semplici, raccontano della malattia. Lei chiedeva spesso se è vero che non fosse malata, perché pensava che ogni tanto dimenticava qualcosa ma che non era malata. Lino l’ha sempre rassicurata, cancellava la parola Alzheimer ovunque. Mara Venier confessa che quando Lino Banfi in passato era suo ospite facevano sempre attenzione a non parlare della malattia per evitare che Lucia da casa potesse capire. La conduttrice di Domenica In confida anche che lei ha provato lo stesso dolore perché anche sua madre era malata di Alzheimer e che il sostengo ai familiari di chi è malato è indispensabile

Il dolore del figlio di Lino Banfi a Domenica IN

“Noi siamo stati fortunati in questo perché mamma ci ha ci ha evitato questo dolore bruttissimo di non riconoscerci, l’ha saltato è andata direttamente ad altro, era una cosa che purtroppo ci aspettavamo, mamma stava lì lì perché gli ultimi tempi non riconosceva la casa, allora noi ci guardavamo pensando che era arrivato il momento però a noi ci riconosceva” racconta Rosanna Banfi. Anche a Ballando con le Stelle confessò la tristezza, il dolore immenso nel vederla così, non avere più la sua mamma com’era prima.

Lino Banfi confessa di aver pregato Dio che la prendesse presto perché non voleva vederla soffrire, ma dopo si cambia idea, la mancanza è enorme. Lucia non è morta a causa della lunga malattia che le ha fatto dimenticare un po’ alla volta quasi tutto, è morta a causa di un tumore cerebrale. Per questo Lino Banfi ha avuto quei pensieri, che accomunano tanti.

Nell’annunciare il video di Walter Mara Venier racconta che il figlio di Lino Banfi ha subito un colpo fortissimo con la morte di sua madre. E’ vero, Lino racconta che suo figlio all’improvviso piange ed è lui che cerca di essere forte per i suoi figli. Anche Rosanna continua a piangere in casa, è ancora troppo presto.

Walter commosso: “Le mamme non dovrebbero morire mai. Mamma c’era sempre, ci accompagnava a scuola, ci veniva a prendere, ci faceva fare i compiti. C’era sempre, era sempre lì, il punto fisso, un punto fermo della famiglia. La cosa che mi ricordo da piccolo sempre e anche da grande è la sua infinita bontà e l’altruismo. Lei ha aiutato tanta gente, perché qualsiasi cosa aveva in mano lo doveva lo doveva condividere con gli altri sempre. L’ ultimo ricordo però fa ridere che mia madre era maniaca dell’ordine e la vedevo anche quando mangiava ed era costretta a essere imboccata, gli ultimi giorni, si ripiegava il suo tovagliolo bene per poi mettere a posto tutto, sempre tutto in ordine fino alla fine. Sono stato felicissimo di vedere la partecipazione al funerale di mamma di tutto il quartiere. Lei era la signora con i cagnolini, lei era fissata con i can. C’erano tutti del quartiere e questa è stata una cosa molto bella, che mi ha colpito e mi fa commuovere ancora adesso”.