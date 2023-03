Lino Banfi a Domenica In dopo la morte di Lucia: “Ho detto a Rosanna che dobbiamo farcela”

Per la prima volta Lino Banfi e Rosanna tornano a Domenica in, in tv, dopo la morte di Lucia

A due settimane dalla morte della moglie Lucia, Lino Banfi torna in tv, torna a Domenica In, con sua figlia Rosanna. Una puntata che sanno sarà difficile e Lino Banfi confida a Mara Venier: “Ho detto a Rosanna ‘dobbiamo farcela’”. Ce la mette tutta, sceglie la sua ironia mista a dolcezza. Ripete che pensa che la sua Lucia e Maurizio Costanzo si siano già incontrati in cielo e che insieme stanno provvedendo a fargli arrivare tante offerte di lavoro. Lino ci sta facendo caso, mai tante offerte e telefonate come in questo periodo da quando è morta Lucia. Lino Banfi la sente vicino, è il suo angelo, si commuove. Racconta degli ultimi giorni sempre mano nella mano, perché Lucia aveva bisogno di averlo sempre vicino, sentiva che stava per andare via. Lino Banfi si commuove ma riesce poi a riprendersi deltutto, ci mette tutta la forza ma confessa: “la sera è difficile” resta solo dopo il saluto dei figli.

Rosanna e Lino Banfi a Domenica In

“E’ incredibile come mamma che è sempre stata un po’ nascosta, dietro le quinte, adesso sua così protagonista” commenta Rosanna Banfi perché l’affetto che stanno ricevendo dopo l’addio alla sua mamma è immenso, tutti parlano di lei. Forse solo adesso tutti conoscono Lucia, la grande donna che era, così piccolina ma così forte, precisa e anche molto moderna.

Mara Venier manda in onda la storia d’amore di Lino Banfi e la sua Lucia e Rosanna non riesce a trattenere le lacrime. Sulla base di “Io che amo solo te” le immagini della loro vita sempre insieme, sempre innamorati. “Così mi strappate il cuore con queste cose” Rosanna aveva promesso di non piangere, l’aveva promesso a se stessa e al padre per dargli forza ma di Lucia manca tutto.

Come non ricordare 70 anni fa quando si sono sposati alle 6 del mattino da soli, senza un gran matrimonio, senza festa. Lucia ci rimase malissimo, perché tutto finì in pochi minuti, e Lino Banfi promise a sua moglie che alle nozze d’oro avrebbero fatto la festa più bella di tutte, con tutti i parenti, tutti gli amici. Così è stato e sono bellissime le immagini di quella giornata. Quante emozioni quel giorno; c’era anche Mara Venier, lei era la testimone. Il primo marzo avrebbero festeggiato il 71esimo anniversario di matrimonio ma Lucia è andata via pochi giorni prima, per sempre.