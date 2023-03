Riccardo si becca il 2 di picche da Cristina ma tutti attaccano lei e rispunta Armando

Due di picche per Riccardo da parte di Cristina a Uomini e Donne: ma piovono critiche e insinuazioni sul conto della dama

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 6 marzo 2023, Riccardo Guarnieri è stato suo malgrado nuovamente protagonista. Diciamo suo malgrado perchè forse il cavaliere tarantino, avrebbe voluto un finale diverso e invece si è beccato un bel due di picche. Maria de Filippi infatti aveva mandato in onda un rvm che mostrava l’ennesimo avvicinamento di Riccardo e Cristina. Pausa caffè e un tentativo per chiederle che cosa proprio la facesse desistere anche dal solo concedergli un appuntamento. Cristina ha spiegato più volte a Riccardo che sa già che non potrebbe esserci nulla tra di loro perchè non gli piace il suo modo di essere ( per quello che ha visto in tv) ma non sente neppure la giusta attrazione fisica che dovrebbe esserci tra due persone che fanno coppia. Riccardo però non si è arreso e nella puntata di Uomini e Donne odierna, ha consegnato un mazzo di fiori a Cristina, per provare a chiederle ancora una volta di uscire insieme. Ma neppure questa volta, seppur lusingata dal gesto, Cristina ha accettato. La dama quindi si è beccata un po’ di commenti negativi, da parte di chi pensa che non voglia conoscere nessuno perchè non interessata a uscire con un uomo. Tina sostiene da tempo che sia lì a scaldare la sedia, ad esempio. Gianni invece pensa che Cristina sbagli a non dare una possibilità a Riccardo, visto che si basa solo su quello che ha visto nel percorso televisivo. Ma è stata Tinì a fare una nuova insinuazione che non sembra essere molto lontana dalla realtà. Cristina non si lascia andare perchè le piace ancora Armando Incarnato?

A Cristina piace ancora Armando?

E così nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, si è parlato ancora una volta del feeling tra Cristina e Armando. La ragazza ha spiegato che ha ricontattato Armando ma lui non le ha risposto per cui ha deciso di chiudere con questa storia, visto che evidentemente non ci sono i presupposti per andare avanti. Cristina ha poi aggiunto che comunque lei è interessata a conoscere altre persone ma non ha ancora trovato la persona giusta. I cavalieri che sono usciti con lei hanno però fatto notare che forse non è libera di testa fino in fondo e che non si lascia davvero corteggiare, che liquida subito tutto e tutti. E in tutti ciò Armando non cambia idea: non vuole conoscere Cristina, storia chiusa. Ne siamo sicuri?