Tornano le registrazioni di Uomini e Donne ma Federico non sceglie: che succede?

Tornano le registrazioni di Uomini e Donne ma non la scelta di Federico: il tronista ha cambiato idea o è successo altro? Ecco le ultime news

C’era grande attesa per le anticipazioni di Uomini e Donne, visto che, si sarebbe dovuta registrare la scelta di Federico, rimasto ormai da settimane con Carola e Alice. Un intervallo di tempo che si era allungato, per cause di forza maggiore, visto che Maria de Filippi ha sospeso tutti i suoi impegni di lavoro dopo la morte di Maurizio Costanzo. Ieri, 6 marzo 2023, la prima registrazione di Maria, rientrata a lavoro il venerdì successivo alla morte del marito. La seconda registrazione della settimana dovrebbe essere oggi ma il pubblico ieri, leggendo le notizie relative a Federico, è rimasto spiazzato, visto che il Nicotera non ha fatto nessuna scelta. Succederà oggi? Oppure è successo già? Se Federico avesse deciso di fare una scelta inusuale, solo con delle telecamere e senza studio e petali di rose, preferendo andare avanti e non aspettando i tempi televisivi? Al momento sappiamo solo che nella puntata di Uomini e Donne registrata il 6 marzo, Federico non era presente e non c’erano neppure le sue corteggiatrici. Non sappiamo altro. Non sarebbe stato detto nulla, stando alle anticipazioni, del trono di Federico, il che ci lascerebbe pensare che potrebbe essere accaduto di tutto.

Carola o Alice: chi sceglierà Federico?

I fan del trono di Federico, forse uno dei pochi che accede gli animi del pubblico ( nonostante tutti concordino che si sia tirata davvero troppo la corda, visto che siamo qui a parlare di questo trono da agosto) non si sbilanciano. C’è chi pensa che sceglierà Alice e c’è chi pensa che sarà Carola a uscire dallo studio con il bell’ingegnere. Le due ragazze si sono lasciate andare a confessioni importanti nelle ultime settimane, entrambe infatti hanno raccontato di essersi innamorate di Federico. Del resto lo conoscono e ci escono da agosto, è anche chiaro immaginare che sia nato davvero un sentimento forte, nonostante la situazione un po’ bizzarra, in quello che sembra essere un rapporto a tre.

Fare quindi un pronostico sulla scelta di Federico non è semplice anche se una piccola percentuale di preferenze in più sembrerebbe, almeno a detta del pubblico, riservata a Carola per la quale, il tronista, sin dal primo giorno, si sarebbe preso una bella cotta, diventata poi qualcosa di importante con il passare del tempo. Non ci resta che tenervi aggiornati con le ultime news e le anticipazioni su quello che succederà nello studio di Uomini e Donne a breve.