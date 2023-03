Che Dio ci aiuti 7 vince ancora: al GF VIP 7 non bastano ammonizioni e cartellini rossi

Ecco gli ascolti del 9 marzo 2023: vince ancora Che dio ci aiuti 7, il GF VIP incassa i classici ascolti del giovedì sera

Grande attesa questa mattina per i dati di ascolto relativi alla puntata del Grande Fratello VIP 7 del 9 marzo 2023, caratterizzata dalla squalifica di Edoardo Donnamaria: dobbiamo aspettarci i soliti numeri oppure le decisioni di Piersilvio Berlusconi cambiano le sorti del reality anche in termini di ascolti? Lo scopriamo come sempre con i dati di ascolto relativi alla prima serata, numeri che ci rivelano che ieri a vincere, è stata la fiction di Rai 1 Che Dio ci aiuti 7 che anche questa settimana ha avuto la meglio sul reality di Alfonso Signorini. La puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda il 9 marzo 2023, caratterizzata dalla squalifica di Edoardo Donnamaria e dall’ammonizione di Edoardo Tavassi è stata invece vista da una media di 2,7 milioni di spettatori e il 20% di share. Dati in linea con quelli che il GF VIP aveva registrato anche la scorsa settimana. Zoccolo duro, ma nessuno spettatore in più neppure con provvedimenti disciplinari annunciati sin dal pomeriggio. Badate bene, numeri che restano eccellenti nella prima serata di Canale 5, considerato che lo show di Michelle Hunziker ha chiuso con 2 milioni di spettatori davanti alla tv. Tutto oro colato per Mediaset.

Gli ascolti della prima serata: ecco i dati auditel del 9 marzo 2023

Che Dio Ci Aiuti 7 mantiene anche questa settimana la media dei 4.085.000 spettatori pari al 22%. Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.20 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.719.000 spettatori pari al 20.4% di share.

Su Rai2 L’Uomo sul Treno ha interessato 769.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Italia 1 L’Uomo d’Acciaio ha intrattenuto 927.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 – dalle 21.19 alle 22.55 – Splendida Cornice ha raccolto davanti al video 843.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 813.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 802.000 spettatori con uno share del 5.3%. Su Tv8 l‘incontro di Conference League Fiorentina-Sivasspor segna 897.000 spettatori con il 4.3%.

Sul Nove Metti la Nonna in Freezer ha raccolto 329.000 spettatori con l’1.7%. Nove fanalino di coda in una serata in cui le altre reti, si giocano la posizione in “classifica” fino all’ultimo punto di share.