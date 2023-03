Il ritorno di Maria de Filippi a U&D: sorride, non cede e fa continuare lo spettacolo

Maria de Filippi nello studio di Uomini e Donne per la prima volta dopo il suo lutto: sorride e non cede

E’ andata in onda il 10 marzo 2023, la prima puntata di Uomini e Donne registrata dopo il lutto di Maria de Filippi. La conduttrice, come ben saprete, si è presa una settimana di ferie e poi è tornata a lavoro, dopo la morte del suo amato Maurizio Costanzo. Su quei gradini , i suoi gradini, si è seduta, con il borsellino pieno di caramelle al limone, ha salutato tutti i protagonisti di Uomini e Donne e lo spettacolo è andato avanti. Con il sorriso, con la solita forza di sempre, con la voglia di non lasciar trapelare nessun genere di emozione. Come è giusto che sia. Per ripartire ha deciso di dare spazio alla storia di Gemma Galgani, per affrontare in modo un po’ più leggero questo suo ritorno a Uomini e Donne, e bisogna dire che la dama torinese e il suo corteggiatore Silvio, sono stati di grande aiuto, visti i racconti che hanno fatto nello studio di Canale 5, che forse hanno distratto un po’ la conduttrice. Non sarà stato facile per Maria tornare in quello studio, sedersi su quei gradini e pensare che questa puntata, il suo Maurizio, non l’avrebbe vista. Ma lo ha fatto, perchè come ha già spiegato, così Costanzo avrebbe voluto. Lui che teneva così tanto al lavoro, all’impegno, agli impegni. Maria non poteva di certo non seguire il suo esempio. E oggi eccola lì, con il suo migliore sorriso, con la voglia di intrattenere il suo pubblico, quasi 3 milioni di spettatori tutti i pomeriggi.

Il ritorno di Maria de Filippi in tv

Il 10 marzo quindi, la prima puntata di Uomini e Donne dopo la morte di Maurizio. L’11 marzo l’ultima puntata di C’è posta per te della stagione. E poi il 12 marzo la puntata di Amici, che è stata la prima volta in cui Maria de Filippi è tornata a registrare uno dei suoi programmi dopo la morte di Maurizio. Si va avanti, si continua a lavorare e si fa il proprio dovere.