Amici 22 e Verissimo da record: Domenica In crolla ma è l’ultima sfida

Nuovo record di ascolti nel pomeriggio di Canale 5 con Amici 22 che vola e batte Domenica IN: crollo per Mara Venier il 12 marzo 2023

Niente da fare per Mara Venier con la sua Domenica In. L’ultima puntata del pomeridiano di Amici 22 è da record, con oltre 3,3 milioni di spettatori mentre ieri, Domenica In, non ha superato la media dei 2,5 milioni, forse uno dei risultati più bassi di questa stagione ( con la terza parte scesa anche sotto i 2 milioni). Numeri che non dovrebbero però preoccupare moltissimo la prima rete rai, se si considera che quella del 12 marzo 2023 è stata l’ultima sfida stagionale tra Domenica IN e Amici. Dalla prossima settimana le cose cambieranno e per due mesi, Domenica In, teoricamente, dovrebbe avere vita più facile, sfidandosi contro Terra amara ( che resta comunque una soap da oltre 2,5 milioni di spettatori, non bazzecole). Rai 1 quindi resta molto indietro nel pomeriggio della domenica ma guarda ai prossimi mesi: aprile e maggio senza Amici 22, una salvezza per la rete.

Vediamo quindi i numeri di ieri, che hanno decretato il successo clamoroso di questa 22esima edizione di Amici, vedremo poi se in prima serata, ci saranno numeri altrettanto buoni.

Gli ascolti della domenica pomeriggio: ecco i dati del 12 marzo 2023

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.634.000, 19%, nella prima parte 2.529.000, 19,79%, nella seconda 2.266.000, 19,72% e nella terza 1.935.000, 17,85% di share. Non brillantissimo il dato se si considera che comunque la terza parte sfida Verissimo e non Amici. Scendere sotto i 2 milioni non è cosa buona e giusta. Ne conseguono anche gli ascolti molto bassi della Fialdini. Da noi… a ruota libera non va oltre la media di 1.869.000 con il 15,73% di share.

Su Canale 5 L’arca di Noè 2.881.000, 19,89%, lo speciale di Amici di Maria De Filippi 3.313.000 telespettatori, share 26,58%, mentre Verissimo ha registrato 2.638.000, 24,30%, e nei Giri di Valzer 2.496.000, 20,49%. Oltre al record pazzesco di Amici, che si avvicina al 30% di share nel pomeriggio di domenica, numeri pazzeschi, anche Verissimo fa molto molto bene. Nessuna stanchezza a quanto pare per il doppio appuntamento settimanale. Si faranno più dure le cose dalla prossima settimana, con il traino di Terra amara, vedremo che cosa accadrà.

Su Rai 3 Mezz’ora in più ha registrato 1.046.000, 8,35%, e nel segmento Il mondo che verrà 830.000, 7,12%; quindi Rebus 781.000, 7,25%; Kilimangiaro nel segmento Un nuovo viaggio 961.000, 8,42%, e nel programma 1.371.000, 10,57%.

Su Rai 2 Il provinciale ha ottenuto 457.000, 3,46%. Ciclismo: Tirreno – Adriatico 565.000, 4,74%; Domenica Dribbling 353.000, 3,18%.