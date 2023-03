Lorenzo Biagiarelli è stato malissimo per un’intossicazione alimentare

Come sta Lorenzo Biagiarelli? Cosa ha mangiato per stare così male?

Ieri Lorenzo Biagiarelli era assente nel programma del mezzogiorno di Antonella Clerici. Oggi puntuale come sempre inizia E’ sempre mezzogiorno e Lorenzo Biagiarelli svela subito che è stato malissimo, che ha avuto un’intossicazione alimentare. Alfio Bottaro lo prende in giro, gli spiega che bisogna essere allenati per mangiare tanto ma il problema di Lorenzo Biagiarelli non è stato il mangiare tanto ma mangiare qualcosa che gli ha fatto malissimo. Come sta oggi? Glielo chiede Antonella Clerici che mostra anche il compagno di Selvaggia Lucarelli ospite di Alessandro Cattelan ieri sera mentre mangia cose che molti non vorrebbero mai assaggiare. “Hai mangiato delle cose orrende!” commenta la conduttrice. “Sì sono cose della nostra tradizione ma sono anche allo stesso tempo cose orrende” ammette Biagiarelli consapevole che non tutti hanno il desiderio di mangiare tutto come fa lui. La prima che sarebbe capace di digiunare del tutto è proprio Antonella, che non assaggerebbe mai nulla di ciò che Lorenzo ha mangiato ieri sera da Cattelan.

Come sta Lorenzo Biagiarelli e cosa gli ha fatto male

Adesso sta bene ma per essere presente nello studio di Cattelan ha dovuto prendere vari farmaci. E’ stato davvero malissimo ma prima di mangiare le cose particolari che abbiamo visto ieri sera.

“Gli ho portato delle chicche perché facile fare gli schizzinosi con i grilli, prova a mangiarti una lumaca se non l’hai mai fatto. Io, per il momento, ringrazio tutti i farmaci che mi hanno permesso di essere qui stasera” ha scritto ieri Lorenzo Biagiarelli invitando tutti a seguirlo su Rai 2 con Stasera c’è Cattelan

Il compagno di Selvaggia Lucarelli come sempre divide il pubblico, non è amato da tutti, ha un modo di fare che non piace a tutti ma molti lo seguono con grande interesse. Sui social però ieri sera quando ha annunciato che sarebbe stato ospite di Cattelan ha dovuto incassare una serie di commenti da parte di chi gli ha dato del bugiardo, perché se è vero che stava male doveva restare a casa.E c’è chi dopo avere visto i vari assaggi con Cattelan ha commentato: “Ancora devo capire il senso o forse il piacere di far mangiare, spesso anche tacendolo, le cose che fanno ribrezzo”.