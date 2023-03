Terra Amara tallona Domenica IN: la soap di Canale 5 vicinissima a Rai 1 ma Mara Venier torna a vincere

Niente botto per Domenica In senza Amici 22 alla domenica pomeriggio: ecco i dati del 19 marzo 2023

Poteva andare decisamente meglio il primo scontro a distanza con le soap di Canale5 nel pomeriggio del 19 marzo 2023. Domenica IN ha vita facile contro Beautiful ma poi, quando su Canale 5 arriva Terra amara, il pubblico cresce su Mediaset. La soap turca è davvero amatissima dal pubblico, tanto da fare ottimi ascolti. Lontani da quelli di Amici nel pomeriggio della domenica, questo è chiaro, ma utili a tenere comunque anche Domenica In molto molto lontana dai 3 milioni di spettatori che avrebbe potuto portare davanti alla tv, vista l’assenza di Maria de Filippi. In ogni caso, la vittoria, per Domenica IN è arrivata, come era prevedibile. Canale 5 rinuncerà per due mesi ai grandi ascolti della domenica pomeriggio, in modo anche inspiegabile, perchè si sarebbe potuta fare una puntata con dei momenti inediti del backstage di Amici o qualcosa di simile sul serale, per occupare almeno la prima parte del pomeriggio della domenica. E invece bastano a Mediaset, gli ascolti di Beautiful, non troppo esaltanti alla domenica e quelli di Terra amara, che tiene botta e registra la stessa media che incassa in settimana.

Ascolti a parte, dobbiamo ammettere che la domenica pomeriggio di Rai 1 nel giorno della festa del papà è una domenica da dimenticare. Prima per l’imbarazzante intervista a Sgarbi a Domenica In, poi per la pessima uscita di Lippi a Da noi a ruota libera. Con una importante differenza: Mara Venier ha preteso le scuse di Sgarbi e si è scusata a sua volta con il pubblico. Francesca Fialdini, ancora adesso, ha fatto finta che nulla fosse accaduto. Poco gradevole come atteggiamento. Di certo nella giornata della festa del papà, si potevano portate in tv personaggi che avrebbero lanciato un altro genere di messaggio.

Torniamo adesso ai numeri.

Gli ascolti della domenica pomeriggio: ecco i dati del 19 marzo 2023

Su Rai 1 Domenica In torna a vincere: parte con una media di 2.439.000 e il 18,47% di share, nella prima parte 2.698.000, 22,05%, nella seconda 2.428.000, 21,43% e nella terza 2.383.000, 21,37% di share. Dopo Domenica IN la Fialdini con Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.975.000, 15,89%.

Su Canale 5 L’arca di Noè 2.486.000, 18,05%, Beautiful 2.080.000 telespettatori, share 16,10%, Terra Amara 2.402.000, 20,69%; Verissimo ha registrato 2.002.000, 17,98% e nei Giri di Valzer 2.115.000, 16,23%. Non brilla questa settimana neppure Verissimo, non solo per il traino ma soprattutto forse per gli ospiti deboli di questo secondo appuntamento settimanale, si poteva fare decisamente di più.

Su Rai 2 Il provinciale ha ottenuto 660.000, 5,18%. Vorrei dirti che… 328.000, 2,84%; Domenica Dribbling 418.000, 3,68%. Su Rai 3 Mezz’ora in più ha registrato 1.028.000, 8,68%, e nel segmento Il mondo che verrà 690.000, 6,16%; quindi Rebus 709.000, 6,35%; Kilimangiaro nel segmento Un nuovo viaggio 884.000, 7,57%, e nel programma 1.177.000, 8,72%.