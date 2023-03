Il GF VIP 7 non brilla, Il commissario Riccardi 2 risale ma meriterebbe di più

Niente boom per il GF VIP 7 che perde colpi. Risale il Commissario Ricciardi 2 su Rai 1: ecco i dati del 20 marzo 2023

Un’altra sfida al lunedì sera tra il Grande Fratello VIP 7 e le fiction di Rai 1. Chi ha vinto la gara agli ascolti tv nella serata del 20 marzo 2023? Lo scopriamo come sempre con i dati auditel, relativi agli ascolti di ieri. Dati che ci rivelano che anche questa settimana Il commissario Ricciardi 2 ha avuto la meglio sul relaity di Canale 5. La fiction con Lino Guanciale anche questa settimana resta sotto i 4 milioni di spettatori ma nella fascia di sovrapposizione con il GF VIP, vince superando di poco il reality di Canale 5 che conta su uno share importante, vista la sua durata. Ricordiamo che la fiction di Rai 1 termina intorno alle 23,30 mentre su Canale 5 si va avanti, quasi fino alle 2 di notte. Inoltre la serie di rai 1, è un vero e proprio gioiellino, purtroppo poco compreso in questa seconda stagione dal pubblico che forse la recupererà nel corso del tempo su RaiPlay, perchè ne vale davvero la pena.

Si avvicina la finale ma gli ascolti del GF VIP non sembrano destinati a crescere anzi. Spopola il malcontento soprattutto dopo quello che è successo nella serata di ieri; il pubblico ha visto Giaele passare in finale con oltre il 48% dei voti, proprio lei che solo pochi giorni prima aveva preso una percentuale molto bassa di preferenze. Il pubblico non ha però ben capito le dinamiche: sono i fandom dei concorrenti a unirsi per salvare uno o l’altro. E fino a quando questo meccanismo non sarà cambiato, ogni risultato sarà falsato e non per volere di un autore, di un conduttore o di un programma, ma perchè sono i più “numerosi” a vincere. E se per Oriana i voti arrivano anche da un’altra nazione, il gioco è fatto!

Gli ascolti della prima serata del 20 marzo 2023: ecco i dati

Il commissario Ricciardi ha registrato un netto di 3.756.000 telespettatori, share 20,93%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 7 ha ottenuto 2.671.000, 21,64%. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha registrato 1.356.000, 8,97%. Bene come sempre Stefano de Martino che con STEP si piazza sul terzo gradino del podio.

Su Rai 3 Presa Diretta ha ottenuto 902.000, 4,84%. Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine 844.000, 5,23%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha ottenuto 716.000, 4,90%. Su La7 il film Collateral 488.000, 2,64%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 440.000 telespettatori, share 2,27%. Su Tv8 il film The Karate Kid – La leggenda continua è stato visto da 333.000 telespettatori, share 1,95%