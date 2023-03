Selvaggia Lucarelli lascia Ballando? Milly Carlucci risponde

Con l'arrivo di Iva Zanicchi anche al Cantante Mascherato Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle?

Se prima in molti pensavano che Selvaggia Lucarelli non avrebbe partecipato alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, adesso i pettegolezzi si moltiplicano. E’ Milly Carlucci a rispondere alla domanda, lo fa nella sua intervista a Super Guida Tv. Selvaggia Lucarelli lo scorso gennaio dopo la finale di Ballando aveva confidato a tutti che provava una sorta di liberazione, che non voleva decidere subito sul restare o meno nella giuria del programma di Milly Carlucci, ma che era stata confermata dalla produzione. “Adesso sta a me decidere, pensarci e ragionare su quello che è successo. Non mi va di prendere una scelta affrettata sul momento“ le parole della giornalista. Ovviamente adesso vedendo nel nuovo cast e Il cantante mascherato la simpaticissima Iva Zanicchi in molti hanno pensato che magari alla Lucarelli sarà dispiaciuto.

Milly Carlucci sulla presenza di Selvaggia Lucarelli al prossimo Ballando con le Stelle

“Se ho avuto modo di parlare con Selvaggia dopo che ha detto di essere delusa? Ci siamo scambiate dei messaggi alla fine di Ballando con le Stelle. Tra noi non c’è bisogno di chiarire nulla – ha spiegato la Carlucci – Siamo persone adulte che lavorano assieme e che possono essere d’accordo così come non esserlo su alcune cose ma questo è indipendente dalla stima reciproca”.

Sempre nella stessa intervista ha aggiunto: “La giuria di Ballando con le Stelle è nata da una scelta autorale. Sono stati tutti scelti e voluti. So che è divertente raccontare di presunte faide e dissapori ma la realtà è un’altra – per concludere – Ancora non sto lavorando sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle ma posso dire che non ci sono inimicizie nei confronti di nessuno”.

Adesso sta pensando a Il cantante mascherato e non è nemmeno semplice perché non è partito benissimo. Resta però come sempre diplomatica; lascia a Selvaggia Lucarelli tutto il tempo per pensare e poi prendere la decisione giusta ma si intuisce che crede resterà al suo posto, sulla poltrona di Ballando con le Stelle, dove ognuno ha il proprio ruolo. Anche se non a tutti piacciono i vari ruoli attribuiti ai vari protagonisti del dance show di Rai. Adesso però è ancora presto per parlarne, adesso c’è l’edizione che non brilla de Il cantante mascherato.