Viva Rai 2 da record: superato il milione di spettatori, Fiorello milionario

Per la prima volta Fiorello e Viva RAi 2 superano il milione di spettatori: è record per il programma di Rai 2

Non c’è che da festeggiare, per i numeri che Fiorello sta incassando al mattino di Rai 2. Tra l’altro, in un periodo in cui tutti i programmi sono in affanno, per il classico calo fisiologico del mese di Marzo, Viva Rai 2 invece scrive il suo primo record. La puntata in onda il 20 marzo 2023 ha superato il milione di spettatori. Ebbene si, ieri mattina, su Rai 2 c’erano sintonizzate 1 milione di persone, tutte per iniziare la giornata alla grande con la carica di energia di Fiorello. Una puntata come sempre scoppiettante, di cui tra l’altro si è parlato moltissimo anche sui quotidiani on line per via dell’intervista con quella che dovrebbe essere l’imitatrice di Giorgia Meloni, che ha chiamato in diretta, ma che per molti, era invece realmente la premier.

Che numeri per Viva Rai 2: record pazzesco per Fiorello

La Rai quindi si gode il successo e si celebra questo record di Fiorello con un comunicato stampa ad hoc. “Un mattino “milionario” per Fiorello e il suo “Viva Rai2!”: la puntata di ieri – lunedì 20 marzo, dalle 7.15 alle 8.01 su Rai 2 – ha superato per la prima volta la soglia del milione di spettatori (1 milione 20 mila) con lo share record del 18.9%, risultando il programma più visto della tv italiana in quel segmento orario“. Numeri davvero unici, nonostante la collocazione su Rai 2. Ricordiamo infatti, per i pochi che forse non lo sanno, che il programma di Fiorello, sarebbe dovuto andare in onda su Rai 1. Sarebbe stato un traino formidabile per tutto il day time della rete, peccato che qualcuno si sia opposto.

Sul comunicato della Rai si legge poi: “ Da segnalare anche l’ascolto della replica a tarda notte su Rai 1, con 266 mila spettatori e il 6,5% di share. A questi dati vanno aggiunti quelli di RaiPlay: 40 mila spettatori in diretta e 240 mila visualizzazioni on demand“. Numeri davvero speciali per Fiorello, che viene celebrato anche dalle parole di Stefano Coletta. Il direttore del prime time Rai ha commentato con queste parole il record di ascolti di Viva Rai 2: “Fiorello è un fuoriclasse, lo è nel talento plurimo che esprime ogni giorno in tv e nella capacità’ di saper leggere i fatti in libertà e con onestà. Per questo accade che una fascia televisiva fissa da tempo all’1% di share raggiunga in pochi mesi quasi il 20%.Chapeau!“.