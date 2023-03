Il buongiorno con Viva Rai 2, la buona notte con Cattelan: finalmente Rai 2 funziona e diverte

La nuova Rai 2 piace e diverte il pubblico: al mattino si ride con Fiorello e Viva Rai 2, la sera si va a dormire con Alessandro Cattelan

C’è stata una vera rivoluzione quest’anno su Rai 2 a partire da settembre. Qualcosa ha funzionato, qualcosa no. Qualche esperimento ha avuto bisogno del suo tempo, altri non sono andati alla grande. Sta di fatto che Rai 2 ci ha provato: volti nuovi, freschezza, allegria, linguaggio diverso. E poi ovviamente, grandi numeri 1. E anche un po’ di fortuna, visto che Viva Rai 2 non sarebbe dovuto andare in onda sulla seconda rete ma nel mattino di Rai 1. Cosa succede adesso, cosa sta succedendo? Che molti dei nuovi programmi di Rai 2 funzionano, e alla grandissima. Hanno un merito: Viva Rai 2, Stasera C’è Cattelan, Stasera tutto è possibile, quello di far divertire il pubblico. Fiorello e Alessandro Cattelan lo fanno tra l’altro, in ogni puntata, in modo completamente diverso. Si ci sono grandi ospiti ma quello che negli ultimi due mesi abbiamo visto in tv, sono grandi idee. Il mattino ha l’oro in bocca ci ha detto Fiorello poche ore fa, ma anche il sorriso. Perchè Viva Rai 2 è uno di quei programmi che ti dà la giusta carica e ti fa iniziare alla grande, alla grandissima, una giornata anche disastrosa sulla carta. E a Cattelan, va dato merito, di riuscire a fare lo stesso. Il pubblico, soprattutto quello più giovane, stanco della classica seconda serata tra politici urlanti e macabra cronaca cerca una coccola prima di andare a letto. Un nota positiva dopo una giornata magari da dimenticare o stancante. E Stasera c’è Cattelan, fa divertire, ha delle belle idee e chi lo nega, vuole solo colpire, per un imprecisato motivo, Cattelan. Il conduttore nella seconda serata di Rai 2 ha trovato la sua casa, ha trovato i tempi giusti e il linguaggio giusto. Meno puzza sotto il naso, meno ospiti di nicchia e mani in pasta oltre che vagina nello stomaco! Il mattino ha l’oro in bocca, la notte di Rai 1 ha l’argento. Il buongiorno si vede dal mattino ma anche con la luca si accende la luce su una rete che da tempo era ormai zombie. Ben fatto.

Il risveglio di Rai 2

Poi ci sono i programmi che funzionano già da un po’: Ore 14 ad esempio, ha tra l’altro in questa nuova edizione, rubato un po’ di pubblico anche a Oggi è un altro giorno, che perde quota su Rai 1. I Fatti vostri, sempre ottimo con Salvo Sottile e Anna Falchi. Funziona adesso anche BellaMa’. Un programma completamente diverso da quello che il pubblico ha visto tra settembre e novembre ma Diaco e i suoi autori hanno avuto comunque la capacità di comprendere che bisognava cambiare, e di questo, va dato loro atto. Funziona decisamente peggio il fine settimana, con ascolti deludenti sia al sabato che alla domenica pomeriggio, fatta eccezione per Il provinciale, una piccola perla. Bene invece alla domenica mattina Citofonare Rai 2. Anche in questo caso, la pazienza ha premiato e il pubblico fidelizzato da Simona Ventura e Paola Perego ha trovato una nuova casa alla domenica mattina. In prima serata ottimo Stefano de Martino ma anche Boss in incognito. Rimandata Alessia Marcuzzi con il suo Boomerissima, comunque una nuova proposta che si può migliorare. Bene Belve, forse un po’ troppe le tre interviste ma alla fine il milione di ascolti lo si porta a casa, quindi funziona anche così.