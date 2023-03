Rosanna Lambertucci: “Gina Lollobrigida e Rigau erano una coppia innamorata”, interviene Eleonora Daniele

Rosanna Lambertucci insiste raccontando quanto erano innamorati Gina Lollobrigida e Rigau ma Eleonora Daniele interviene

Rosanna Lambertucci insiste; a Storie Italiane si parla ancora dell’eredità di Gina Lollobrigida, sono in corso i processi contro Andrea Piazzolla e lei sembra schierarsi in parte dalla parte di Rigau. In studio tra i vari ospiti presenti c’è anche chi dice che non bisogna avere pregiudizi nei confronti del presunto marito spagnolo di Gina Lollobrigida perché lui ha già fatto un bel gesto, quello di rifiutare l’eredità dell’attrice, nel caso venisse riconosciuto davvero il suo matrimonio. Rosanna Lambertucci aggiunge anche altro e parla del passato, di quando Gina e Javier Rigau erano una coppia con molti anni di differenza ma una bellissima coppia. “Mi permetto di fare una riflessione perché io insieme Gina Lollobrigida e Rigau li ho viti, li ho conosciuti tanti anni fa a Monte Carlo”.

Rosanna Lambertucci racconta di Gina Lollobrigida e Javier Rigau insieme

“Io posso veramente dire con grande serietà che era una coppia innamorata, non era una cosa così… lui era pazzo di Gina Lollobrigida”. Per la Lambertucci era una bellissima storia d’amore, erano una coppia ma interviene Eleonora Daniele perché la questione è un’altra. Magari saranno anche stati una vera coppia ma è il seguito che dovrebbe far tacere tutti.

“Ma l’amore finisce e una donna oggi è libera di lasciare un uomo quando gli pare. E questo lo dico al di là di questo”. Eleonora Daniele non discute sul passato ma sul desiderio della Lollo di non volere nemmeno sentire parlare di Rigau.

La domanda è quando è stato registrato il matrimonio in Spagna? E’ una cosa recente, risale a quando Gina Lollobrigida continuava a dire che non voleva lo spagnolo nella sua vita, che voleva vivere in pace.

Purtroppo l’artista che è mancata più di due mesi fa ancora non trova pace. E’ l’avvocato Ingroia che tenta di far luce in tutto questo e non è poi così complicato. “Se il matrimonio fosse veramente valido naturalmente Rigau sarebbe erede e se erede dovrebbe eventualmente accettare l’eredità ma il punto è che siccome lui sa che non è valido quel matrimonio non ci prova neanche perché immediatamente gli eredi effettivi, quantomeno uno degli eredi, farebbe valere la nullità totale di quel matrimonio”. Il discorso è ancora una volta chiuso, almeno per il momento, almeno fino alla sentenza che riguarda Piazzolla, la persona che per 12 anni ha reso felice Gina, come raccontano i suoi amici più cari.