Giovanna Civitillo e Antonella Clerici confermano Amadeus a Sanremo 2024

Dopo le indiscrezioni sulla sostituzione di Amadeus con Pino Insegno parlano Antonella Clerici e Giovanna Civitillo

La Stampa ha spostato l’attenzione di molti già verso Sanremo 2024, sulla presunta sostituzione di Amadeus con Pino Insegno. Ognuno faccia il proprio mestiere, bravissimo Pino Insegno ma Amadeus non si tocca e mentre Fiorello ci fa ridere tutti pensando già ad un’alternativa al festival sono Antonella Clerici e Giovanna Civitillo a dire tutto senza dire niente. Ogni venerdì la moglie di Amadeus è nel cast di E’ sempre mezzogiorno, ci porta in giro per l’Italia e alla ricerca degli eventi da non perdere ma oggi si parla prima di tutto del festival, del prossimo festival di Sanremo, che ovviamente per loro due sarà condotto ancora una volta da lui. Nessuna sostituzione, non lo dicono in modo diretto ma il messaggio è chiaro. Antonella Clerici partendo dalla gelosia di Amadeus arriva alla poca soddisfazione che dà a cena il conduttore del programma Soliti ignoti. A E’ sempre mezzogiorno si continua a cucinare e dopo qualche battuta il discorso torna su Amadeus e il festival di Sanremo 2024.

Amadeus sostituito da Pino Insegno?

Si balla e si canta e la Clerici trova il modo di tornare al discorso: “Certo che povera Giovanna, a casa le tocca di ascoltare tutte le canzoni di Sanremo già da adesso per l’anno prossimo, poi viene qui e ti proponiamo tutte la canzoni”, sì perché Amadeus è già alle prese con le prime canzoni da scegliere e continuerà a farlo.

“No però è un piacere” conferma Giovanna Civitillo.

“Sei circondata dalla musica e questo è molto bello” Antonella Clerici prosegue ed arriva in aiuto anche il maestro Andrea Casamento che propone il brano Rock me Amadeus, ovviamente il ritornello, di Falco.

“D’altronde ha un nome che è un destino eh eh” chiude la padrona di casa certa che il messaggio sia arrivato a tutti. Ed è arrivato a tutti, sarebbe davvero assurda la sostituzione di Amadeus dopo tutte le conferme ma è anche strano che La Stampa oggi ipotizzi l’arrivo di Pino Insegno come direttore artistico del festival di Sanremo 2024. Forse c’è tanto rumore per nulla, forse chi merita resterà al proprio posto e chi no sarà sostituito.