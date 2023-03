Verissimo ospiti e anticipazioni: cosa vedremo 25 e 26 marzo 2023

E' lunga la lista degli ospiti di Verissimo per il 25 e il 26 marzo 2023: ecco chi si racconterà nello studio di Silvia Toffanin

Anche questa settimana appuntamento doppio con Verissimo e con tutti gli ospiti di Silvia Toffanin. Si va in onda sabato 25 marzo 2023 e poi nuovo appuntamento il 26 marzo con un’altra puntata della domenica del programma di Canale 5. Una Silvia Toffanin che ritorna al pomeriggio dopo l’intervista in prima serata nello studio di Felicissima sera che hanno regalato al pubblico una sorta di parodia di Verissimo, intervistando la Toffanin che per la prima volta ha parlato della sua vita privata e del rapporto con Berlusconi, come mai aveva fatto prima in tv. Ci sono riusciti Pio e Amedeo. Oggi e domani però Silvia Toffanin torna a vestire i panni della conduttrice di Verissimo, con le più classiche delle interviste.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 25 marzo 2023

Ritratto per Costanzo Caracciolo, da velina a splendida mamma di due bambine e moglie di Bobo Vieri. A Verissimo intervista ritratto per Carol Alt, una delle top model più amate negli anni ’80. Inoltre, la rinascita come nuotatore di Manuel Bortuzzo che di recente è tornato in vasca per partecipare alle gare, dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello VIP. E ancora, tra gli ospiti della puntata di Verissimo del 25 marzo ritroveremo anche Arianna Bergamaschi, a teatro con il musical “Vlad Dracula”. Infine, spazio al talento e alle emozioni di Megan e NDG, primi eliminati della fase serale di “Amici” di Maria De Filippi.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 26 marzo 2023



Silvia Toffanin accoglie per la prima volta in studio Maria e Catello Celentano, genitori di Angela, scomparsa nel nulla 27 anni fa, ma che loro non hanno mai perso la speranza di poter riabbracciare. Non è la prima volta che Silvia Toffanin racconta il dramma di queste famiglie, pochi mesi fa era arrivata nello studio di Verissimo anche Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone.

A Verissimo il grande dolore di Lino Banfi, che ha perso, solo il mese scorso, la sua adorata Lucia. E ancora, la forza e il coraggio di Carolyn Smith che pochi giorni fa sui social e poi in tv ha annunciato che purtroppo, il cancro è tornato e che inizia per lei, una nuova battaglia. Nella puntata di Verissimo di oggi, ascolteremo anche la storia di un’amicizia, quella tra Stefania Orlando e Anna Pettinelli. Infine, a Verissimo i tre giudici del serale di “Amici” di Maria De Filippi: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.