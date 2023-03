Anna Pettinelli e Stefania Orlando: “La scorsa estate è stato difficile per entrambe”

A Verissimo Anna Pettinelli e Stefania Orlando unite dall'amicizia e dalla sofferenza in amore

Sono amiche Anna Pettinelli e Stefania Orlando, un legame speciale, quello che ogni donna dovrebbe avere. Da cinque anni fanno le vacanze insieme ma la scorsa estate è stato difficile per entrambe. A Verissimo Anna Pettinelli racconta che stavano soffrendo entrambe, lei per la storia d’amore già terminata qualche mese prima con Stefano Andrea Macchi, e Stefania Orlando che si stava separando da suo marito, da Simone. “Era un periodo un po’ complicato diciamo che lei era molto arrabbiata – racconta la Orlando – Anna aveva le unghie dentro la pietra leccese, proprio arrabbiatissima per una storia comunque già conclusa qualche mese prima. Io invece mi stavo lasciando quindi erano due momenti diversi e due sofferenze diverse”. Sono sincere, non nascondono nulla e la Pettinelli confessa che stava sbagliando: “Però effettivamente se non ci fosse stata Anna quest’estate sarebbe stata molto più dura per me”. Chi aveva davvero un dolore da affrontare era Stefania, non lei.

Anna Pettinelli e Stefania Orlando a Verissimo

Oggi anche Stefania sta meglio: “Comunque la vita va avanti, il tempo passa, il tempo è un grande guaritore lo sai che ci vuole sempre tempo. Il capitolo è chiuso e diciamo che come ti avevo detto l’altra volta mi sto prendendo cura di me ed insieme ad Anna chiaramente facciamo tante cose” sta meglio la Orlando ma la sofferenza per la separazione è ancora presente. L’amicizia è un grande motore per andare avanti e la Pettinelli deve dira grazie alla sua amica: “Sicuramente ecco lei è stata quel valore aggiunto che mi serviva anche per uscirne. Stefania mi ha fatto capire per cosa vale veramente la pena soffrire. Io ero molto arrabbiata e basta; lei era lì che soffriva per una ragione vera e questo mi ha riportato alla realtà, a farmi capire che non era giusto che io fossi arrabbiata, che mi sarebbe passato e mi ha dato una bella lezione di vita”.

Da amica ha capito che doveva mettere da parte la sua rabbia, che era la Orlando a stare male: “Ho imparato da lei, ho imparato che le cose che contano veramente nella vita non sono l’orgoglio ferito ma i sentimenti. Una storia che finisce a tutto un altro valore e così mi ha dato una bella lezione”.

La Pettinelli confessa che continua a frequentare la stessa persona di qualche mese fa, che c’è la primavera. Non sa come proseguirà ma per entrambe le loro vecchie storie d’amore, con Stefano e Simone, appartengono al passato.

Anna e Stefania a fine luglio saranno insieme in vacanza, a Otranto, forse da sole, forse in compagnoa… luglio è lontano e può accadere di tutto, innamorarsi davvero, ancora.