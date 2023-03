A Uomini e Donne la decisione di Silvio e la furia di Armando. Riccardo torna

Gemma e Silvio sembrano aver interrotto la conoscenza: la decisione e le anticipazioni delle ultime puntate di Uomini e Donne

Che cosa è successo nell’ultima registrazione di Uomini e Donne? Come sempre le anticipazioni non mancano e possiamo dirvi che nella parte dedicata agli arzilli over, le novità non sono mancate. C’era grande attesa ad esempio per le anticipazioni su quello che è accaduto tra Gemma e Silvio, dopo che il cavaliere ha deciso di vedere anche altre donne. In realtà nel giro di 24 ore non ha avuto modo di fare molto ma ha preso la sua decisione e purtroppo, non sono buone notizie per la Galgani. Da segnalare anche il ritorno di Riccardo Guarnieri, in molti si erano preoccupati per la sua assenza ma il cavaliere di Taranto sta bene e sta continuando la sua conoscenza con la ragazza che qualche giorno fa era arrivata in studio a conoscerlo. Non solo, nella puntata di Uomini e Donne che è stata registrata il 26 marzo, si è anche parlato di Armando. Ma vediamo adesso nel dettaglio le anticipazioni.

Uomini e Donne anticipazioni: Silvio lascia Gemma e il programma?

Silvio sembra non voler perdere tempo e in nessun modo e per questo ha deciso di andare via da Uomini e Donne. Il cavaliere aveva tenuto il giorno prima di questa registrazione due dame arrivate a Roma a conoscerlo ma a quanto pare, non soddisfatto della conoscenza con Gemma, ha deciso di andare via. Durante la discussione, Silvio ha lasciato lo studio mentre Gemma è rimasta da sola al centro dello studio, Pare però che i due si siano poi salutati in modo pacifico. Silvio comunque ha deciso di lasciare il programma.

Nuove accuse su Armando: si accende la discussione

Nelle ultime settimane sono arrivate a Uomini e Donne delle ragazze per conoscere Armando. Con una si è sentito, con un’altra invece non c’è stato nulla. Armando quindi è finito nuovamente nel mirino di Tina Cipollari e di altre protagoniste del trono over che lo hanno accusato, ancora una volta, di essere impegnato e di avere una donna fuori. Armando poi, dopo una discussione con Silvio, è anche uscito dallo studio ed è stato accusato da Gianni di essere maleducato.

Insomma il trono over come sempre regala delle gioie al pubblico: una settimana ancora ricca di cose da vedere quella che inizia oggi dalle 14,45 con una nuova puntata di Uomini e Donne.