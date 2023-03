Gemma e Silvio è successo? Cavaliere stufo, nuove dame per ricominciare e la Galgani fugge

Gemma Galgani si è finalmente lasciata andare con Silvio? Le anticipazioni di Uomini e Donne ci raccontano tutta un'altra verità

Come ogni fine settimana, anche questo week end si registrano le nuove puntate di Uomini e Donne. E Gemma Galgani, è tornata a essere una delle protagoniste del programma di Maria de Filippi. Da giorni attendiamo di sapere che cosa è accaduto tra lei e Silvio, se alla fine, questo incontro ravvicinato del decimo tipo c’è stato, visto che per una puntata intera si è parlato nello studio di Uomini e Donne del dove vedersi, del dopo cena, del cosa fare tra uno scatolone e l’altro. Da lunedì riprenderemo da dove avevamo lasciato, visto che Gemma Galgani, non sembra essersi ancora lasciata andare. Tra lei e Silvio a quanto pare, non c’è stata quella giusta scintilla fisica che ha portato la dama torinese a sciogliersi tra le sue braccia, concedendo le sue grazie. Una cosa che, come potrete immaginare, non sembra aver fatto piacere a Silvio, che ha specificato in tutte le lingue, quello che cera in un rapporto con una donna, essendo al momento, ancora al top della forma fisica ( anche in quel senso).

Uomini e Donne anticipazioni: la decisione di Silvio

Nello studio di Canale 5, il cavaliere ancora una volta ha raccontato di come Gemma, sia sempre molto fredda quando restano in intimità, quasi distaccata e questo non gli piace. La Galgani dal canto suo ha accusato Silvio, per l’ennesima volta, di aver usato quel solito linguaggio che la metterebbe in imbarazzo e che genererebbe le sue reazioni. Le parole di Gemma hanno fatto indignare, manco a dirlo, Tina Cipollari che ha iniziato a ricordare di come la Galgani in passato, non si fosse mai fatta dei problemi con gli altri cavalieri, non solo nel concedersi ma anche nel raccontare al centro dello studio quello che c’era stato nel privato. Tina non riesce quindi proprio a capire questo atteggiamento o forse si. La Cipollari infatti continua a essere convinta di una cosa: a Gemma il cavaliere di Novara, non piace.

Uomini e Donne anticipazioni: le lacrime di Gemma Galgani

Silvio dal canto suo ha spiegato che Gemma si mostra interessata a lui, quando c’è un raffreddamento. Se lui si allontanata, lei fa di tutto per recuperare ma non funziona in questo modo. La De Filippi ha quindi spiegato che stanno chiamando diverse donne per incontrare Silvio, come era successo già anche la scorsa settimana. Ma stavolta Silvio ha deciso di guardarsi intorno e per questo, ha fatto accomodare due nuove signore arrivate in studio per lui e le ha anche tenute. Questa volta quindi per Gemma Galgani si mette male? Silvio vuole farla ingelosire o si è davvero stufato del suo temporeggiamento?

Le anticipazioni di Uomini e Donne ci rivelano che, dopo la decisione di Silvio di tenere le nuove corteggiatrici, alla fine Gemma è scappata dallo studio in lacrime. Solo una sceneggiata che userà per fare la vittima nelle registrazioni successive o è realmente dispiaciuta per il fatto che Silvio possa dimostrarsi interessato ad altre donne?