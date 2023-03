Gemma Galgani torna protagonista a Uomini e Donne: picco di share e picco di sensualità

A Uomini e Donne Gemma Galgani torna a essere protagonista e regala picchi di share al programma di Maria de Filippi

Per un lungo periodo di tempo il pubblico di Uomini e Donne si è detto stanco e stufo di Gemma Galgani, dei suoi corteggiatori sempre tutti uguali, affamati di visibilità e lucine rosse. La dama torinese era stata un po’ messa da parte ( per mesi Ida Platano e i suoi drammi sono stati protagonisti di Uomini e Donne). Ma da qualche tempo, anche grazie a Silvio, Gemma ha ritrovato quel posto centrale che tanto le era mancano. Questa settimana c’è stata persino una intera puntata dedicata alla Galgani, oltre un’ora di programma a parlare di scatoloni, di baci, di cene e dopo cene, di romanticismo e non. La scelta della redazione è stata azzeccata, visto che il pubblico, ha ritrovato interesse nei confronti di Gemma. Le ultime puntate con la Galgani protagonista, sono schizzate al 30% di share, con 3 milioni di spettatori. Numeri che manco la scelta del trono classico si porta a casa. Insomma un successone. E visto che ormai mancano solo due mesi, immaginiamo che fino alla fine del programma, ascolteremo Gemma e Silvio raccontare i loro drammi d’amore. E di tanto in tanto, ecco di nuovo la Galgani che tutti conosciamo, quella agguerrita e pronta a vincere le sfilate, come abbiamo visto nella puntata del 24 marzo. Purtroppo però la concorrenza è altissima e a votare, non ci sono più i maschietti di una volta, tanto che oggi Gemma mezza nuda in accappatoio, proprio non ce l’ha fatta.

Gemma Galgani torna protagonista a Uomini e Donne

A dispetto della svolta monastica che Gemma ha avuto nei confronti del genere maschile ( con Silvio non si è neppure sbilanciata molto e per questo si è attirata addosso non poche critiche) oggi l’abbiamo vista mezza nuda su un pianoforte, a muoversi in modo sensuale sulle orme di Pretty Woman. A dimostrazione che Gemma, ricorda benissimo, che cosa significa essere sensuali e non solo romantici. Vedremo se lo ricorderà anche tra gli scatoloni di casa sua a Torino o tra le pareti di casa di Silvio a Novara…Questo fine settimana si registrano le nuove puntate di Uomini e Donne e noi, come sempre, vi terremo aggiornati.