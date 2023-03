La svolta monastica di Gemma Galgani: romantica e pudica ma nessuno ci crede più

La nuova Gemma più romantica e riservata e meno passionale, non sembra convincere molto il pubblico di Uomini e Donne: che sta succedendo?

Le cose sono due, come direbbe Elodie: o Gemma Galgani ha avuto una illuminazione sulla via di Damasco e ha capito che alla sua età, si cerca un amore puro, sincero, dolce, oppure sta fingendo. A voi la scelta, anche perchè questa “svolta monastica” di Gemma Galgani, lascia quasi tutto il pubblico di Uomini e Donne, particolarmente perplesso. Certo, c’è chi crede alle sue lacrime a secco, chi la difende a spada tratta contro tutti e tutto. Ma in questo caso, Gemma davvero, non aveva bisogno di nessuna difesa visto che finalmente, nel programma, era arrivato un cavaliere interessato a lei e non alle luci della ribalta. O forse in qualche modo era interessato anche a quelle, ma non disdegnava la compagnia della dama. Sono anni che nello studio di Uomini e Donne arrivano uomini che pur di avere visibilità e posto a centro studio, prendono in giro Gemma, non volendo neppure darle la mano, e lei elemosina attenzioni su ogni cosa. E per una volta invece, in cui ha di fronte un uomo che la brama, che la desidera, che vuole al suo fianco una donna completa Gemma che cosa fa? Fa la pudica, quella che non vuole un amore passionale ma solo un amore romantico. Gli anni sono passati eh, potrebbe essere successo di tutto, direte voi. Peccato che fino a poche settimane fa, quando di fronte Gemma aveva Alessandro ( il cavaliere molto più giovane di lei) tutti questi freni, non ci fossero. Gemma si sbilanciava, come del resto ha sempre fatto, con slanci passionali e frasi di un certo tipo. Ben sapendo di non essere corrisposta, questo è chiaro.

Poi arriva Silvio, che invece si fa i viaggi Novara Torino, organizza le sedute in palestra, la porta a cena, nella spa, le massaggia i piedi, la bacia e l’abbraccia, dichiarando tutto il suo interesse, e Gemma che cosa fa? Arretra. Bhè che la Galgani non sia interessata a lasciare quello studio, troppo ammaliata dalle lucine rosse, è ormai cosa evidente. Effettivamente, anche il pubblico che segue Uomini e Donne, qualche domandina, se la sta ponendo.

Gemma Galgani sta fingendo con Silvio?

“Qualcosa non torna…ma non era lei che si lamentava continuamente( 15 anni) degli uomini che non la degnavano di uno sguardo,che non la baciavano…e ora che ha trovato l’uomo focoso non lo vuole!!” scrive una spettatrice. Un parere che è poi quello di buona fetta del pubblico, a detta di molti tra l’altro, a Gemma Silvio non piace, ma non le piace neppure l’idea che ci sia qualcuno realmente interessato a lei, che la costringa a lasciare il programma. Programma che è ormai la sua vera vita. Tra l’altro non è passato inosservato anche il pianto a secco della torinese: “Dove sono le lacrime? Lei adesso fa la preziosa perché a lei lui non piace, con gli uomini più giovani è lei che gli salta addosso inutile che lei dice non è vero” scrive un’altra spettatrice sui social. E la sentenza: “È evidente che a Gemma non piace , se dicesse di sì sarebbe costretta a uscire e lei non vuole uscire dal programma“.