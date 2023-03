La Nazionale vince sul campo e vince in tv: vola Rai 1, Gerry Scotti e Fazio seguono

Grandi numeri per la nazionale che vola in prima serata: ecco i dati auditel del 26 marzo 2023

Torna la nazionale in tv e tornano gli ascolti da record per Rai 1. Questa volta oltre 6 milioni di spettatori davanti alla tv, con la speranza che l’Italia potesse battere almeno Malta. Ed è successo. In 6 milioni per assistere alla vittoria della nazionale di Roberto Mancini. Vince facile quindi l’Italia dopo la brutta sconfitta con l’Inghilterra. E vince facile anche Rai 1 che conquista quindi il prime time con oltre il 30% di share. Tutte le altre reti restano indietro. Medie comunque più o meno rispettate per tutti: Canale 5 continua a essere la seconda rete con Gerry Scotti mentre a seguire Che tempo che fa anche questa settimana, supera i 2 milioni di spettatori nella fase del programma in onda in prime time. Resta indietro Italia 1 che neppure questa settimana riesce con Le Iene Inside a superare quota 1 milione.

Ma vediamo i dettagli con tutti i numeri della prima serata.

Gli ascolti della prima serata: ecco i dati del 26 marzo 2023

Malta-Italia, partita valida per le qualificazioni a Euro 2024,ha registrato un netto di 6.468.000 telespettatori, per uno share del 30,79%. Dopo i 7 milioni per la sfida di giovedì, un altro grande risultati per Rai 1. Su Canale 5 Lo show dei Record ha ottenuto 2.285.000 telespettatori, share 14,48%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha ottenuto nella presentazione 1.449.000 telespettatori, share 7,68%, nel programma 2.133.000, 10,07%, e nel segmento Il Tavolo 1.692.000, 12%.

Su Rai 2 la serie Blue Bloods 13 993.000, 4,63% e 1.146.000, 5,49%. Su Italia 1 Le Iene presentano: Insideha ottenuto 920.000 telespettatori, share 5,33%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 867.000 telespettatori, share 5,86%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 506.000 telespettatori, share 3,45%. SuTv8 il film Made in Italy – Una casa per ritrovarsi è stato visto da 390.000 telespettatori, share 2%. Su Nove Cambio Moglie ha registrato 184.000 telespettatori, share 0,90%.