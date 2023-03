Mara Venier indignata per le offese, Mediaset si scusa ma senza fare i nomi

Dall'account Qui Mediaset arrivano le scuse per le offese a Barbara d'Urso e a Mara Venier ma le due conduttrici non vengono neppure menzionate

E alla fine, a oltre 24 ore dai fattacci, Mediaset ha deciso di scusarsi con tutti i lettori che sui social seguono gli account ufficiali ma anche con le due conduttrici a cui sono state rivolte delle pesanti offese. Nelle ultime ore, soprattutto nella bolla di Twitter, si è parlato moltissimo del tweet offensivo che era partito dall’account di Mediaset ( Qui Mediaset account ufficiale dell’ufficio stampa) e che aveva offeso Mara Venier e Barbara d’Urso, con parole molto pesanti. Ieri sera, avevano fatto sapere, che l’account aveva subito delle problematiche, c’era stato un malfunzionamento. Oggi, Barbara d’Urso ha scelto la via del silenzio, perchè come ha ribadito più volte, lei vola alto. Mara Venier invece, parecchio indignata da quanto successo, ha postato diversi messaggi su instagram offesa da quanto accaduto. Oggi pomeriggio quindi sono arrivate le scuse, anche se in realtà, non ci sono i nomi nè dei colpevoli, nè delle conduttrici offese. Forse si poteva fare di meglio, vista la gravità dei fatti, e almeno scusarsi in modo ufficiale con Mara e Barbara.

Qui vi riassumiamo la vicenda

Da Mediaset le scuse alle due conduttrici dopo il tweet

“Cari lettori si è verificato un fatto gravissimo” inizia così il tweet che è stato postato pochi minuti fa sui social. Si spiega che l’account Qui Mediaset è stato usato per pubblicare un commento offensivo e vergognoso “nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto”. In realtà Barbara d’Urso sarebbe anche una professionista rispettata e stipendiata da Mediaset, che ha retto per anni il palinsesto ( anche se qualcuno fa finta di scordarlo e di ricordare solo il peggio degli ultimi anni). “Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente” poi le scuse verso i destinatari e verso i follower. Incomprensibile il motivo per il quale non siano stati fatti i nomi.

Ed effettivamente questa toppa, non è piaciuta a molti: “Bastava semplicemente fare le scuse in modo sincero alle dirette interessate. State solo peggiorando la situazione apparendo più ridicoli di sempre!” ha scritto un utente esprimendo quello che è un po’ il parere di tutte le persone che tra ieri e oggi hanno seguito questa vicenda.