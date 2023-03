Gianni Minà, la camera ardente: Milly Carlucci rompe il silenzio e si commuove

Milly Carlucci commossa dopo l'ultimo saluto a Gianni Minà

La camera ardente in Campidoglio per l’ultimo saluto a Gianni Minà e tra i tanti volti noti c’è anche Milly Carlucci, questa volta è pronta a parlare, a commentare, a ricordare. La conduttrice è rimasta in silenzio in queste ore, sconvolta dalla notizia della morte di Gianni Minà. Erano molto legati, hanno collaborato più volte, erano amici, un affetto che coinvolge anche la famiglia del giornalista. Voleva rimanesse tutto molto intimo, che i messaggi che continua a scambiare con Loredana e le figlie restassero privati. Già sui social ieri Milly Carlucci aveva spiegato il motivo per cui aveva detto di no a tutti coloro che le avevano chiesto un ricordo di Gianni Minà. Dopo la visita alla camera ardente, dopo il saluto la conduttrice si scioglie in un’emozione che lascia sempre molto nella sfera privata ma oggi mostra ciò che ha perso.

Milly Carlucci ai microfoni di Oggi è un altro giorno dopo l’addio a Gianni Minà

“Gianni è stato un pezzo della mia vita perché insieme con lui ho avuto una importantissima esperienza professionale che è stata non solo quella de Il Sistemone ma prima ancora L’altra domenica e quindi ci conosciamo da tutta la vita ed è un uomo straordinario per cultura, per umanità, per empatia. Lui era uno che si definiva un cronista di quelli che andavano in giro a consumarsi le scarpe ed era vero che lui partiva per viaggi incredibili per andare a incontrare una persona che doveva convincere poi a fare un’intervista magari 5 mesi dopo e poi queste persone erano tutte come avete visto insomma di livello mondiale”.

“Lascia un vuoto enorme. Mi ha insegnato a fare il giornalismo di attacco, la passione e il contatto umano. Gianni era sempre in prima linea e in prima persona, con grande semplicità, umiltà e umanità” .

“Quindi spero che almeno adesso gli venga tributato quel riconoscimento che negli ultimi anni gli è un po’ mancato” il commento finale di Milly Carlucci è forte, anche per questo forse ha esitato prima di commentare, di ricordare Gianni Minà, un amico a cui era molto legata ma più di tutto un collega importante, fondamentale nella sua vita ma che sa aveva più valore di quanto gli sia stato riconosciuto in vita. Spera che almeno adesso qualcuno possa ricordarsi di lui, di avere lui come esempio, di restituirgli il valore dell’esempio.