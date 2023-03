Beppe Fiorello torna su Rai 1 e vince, Rai 3 meglio di Canale 5. Per Chiambretti è flop

Vince Rai 1 la sfida agli ascolti tv della prima serata il 29 marzo 2023: Beppe Fiorello ritrova la vittoria, segue Rai 3

Piero Chiambretti ha rivelato nella sua intervista per Tv Talk di non credere agli ascolti, sia quando i numeri sono grani numeri, sia quando ci si ritrova davanti a un flop. Non ha voluto quindi commentare i numeri de La tv dei 100 e uno, che sono numeri parecchio bassi, da flop in prima serata e ha spiegato che a lui interessava altro. Se è vero che più volte abbiamo ribadito che oltre agli ascolti, è la qualità dei programmi a contare, è altrettanto vero che scendere sotto i 2 milioni in prima serata di Canale 5, equivale a fare flop. Ed è successo anche il 29 marzo, con l’ultimo appuntamento del suo programma dedicato al mondo dei bambini. Vince Rai 1 il 29 marzo 2023 con il ritorno di Beppe Fiorello. I Cacciatori del cielo, con una media di 3,5 milioni di spettatori conquistano il gradino più alto del podio. Testa a testa tra Canale 5 e Rai 3. Federica Sciarelli fa meglio in sovrapposizione di Chiambretti, chiudendo anche prima. A proposito del programma di Canale 5 solleviamo un’altra questione che abbiamo posto dall’inizio. Se vuoi fare un programma con bambini, che si rivolge a loro coetanei o comunque alle famiglie devi fare delle richieste precise. E una di queste è l’orario di partenza: non puoi iniziare alle 22, chi dovrebbe esserci davanti la tv a quell’ora? Ennesimo invito a una riflessione di cui a quanto pare, a pochi interessa.

Vediamo dunque adesso i numeri della prima serata del 29 marzo 2023.

Gli ascolti del prime time: ecco i dati auditel del 29 marzo

Su Rai 1 il film-tv I cacciatori del cielo ha registrato un netto di 3.447.000 telespettatori, share 18.3%. Rai 1 vince senza il minimo sforzo. Su Canale 5 la terza puntata di La tv dei 100 e uno ha registrato un netto di 1.777.000 telespettatori, share 13.4%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? è stato visto da una media di 2.137.000 con il 12.8%. Su Rai 2 il film Piacere, sono un po’ incinta ha ottenuto 1.120.000 telespettatori, share 6%. Su Italia 1 il film Mission: Impossible – Rogue Nation ha registrato un netto di 1.289.000 telespettatori, share 7.6%.

Su Rete 4 Controcorrente ha registrato un netto di 441.000 telespettatori, share 3.1%, mentre su La7 Atlantide ha ottenuto 508.000 telespettatori, share 3.5%. Da segnalare il dato di La7 che batte Rete 4. Su Tv8 100% Italia Special ha registrato 189.000 telespettatori, share 1.6%. Su Nove il film Confusi e feliciè stato visto da 435.000 telespettatori, share 2.4%.