A Verissimo Pierpaolo Pretelli e la verità sulla crisi con Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli ospite a Verissimo racconta tutta la verità sulla crisi con Giulia Salemi: ecco come stanno le cose

Tra i protagonisti della nuova edizione di Back to school ci sarà anche Pierpaolo Pretelli, ospite oggi, insieme a Federica Panicucci di Verissimo. Ma nel programma di Silvia Toffanin non si è parlato solo di Back to school, c’è stato spazio anche per la vita privata dei due protagonisti. E se per Federica Panicucci si è parlato di Marco Bacini, per Pierpaolo Pretelli ovviamente si è parlato di Giulia Salemi, anche perchè tra i due, negli ultimi mesi, c’è stata una crisi, che è stata però superata, come lo stesso speaker ha raccontato oggi su Canale 5. Complice anche Alfonso Signorini, alla fine Pierpaolo e e Giulia si sono ritrovati e poche ore fa li abbiamo visti bellissimi insieme per festeggiare il compleanno dell’influencer. Ma che cosa ha detto oggi Pierpaolo sul rapporto con Giulia? Silvia Toffanin ha voluto sapere tutto e alla fine, ecco la verità su questa crisi diventata pubblica anche in seguito alle dichiarazioni di Giulia in diretta al GF VIP 7.

Le parole di Pierpaolo Pretelli sulla crisi con Giulia Salemi

Crisi scongiurata, come Giulia aveva già anticipato nella sua intervista per la rivista Chi. Lo conferma anche Pierpaolo che nello studio di Silvia Toffanin ha detto: “Adesso le cose tra me e lei vanno davvero bene. La crisi è rientrata come tante crisi che ci sono in giro. Anche la nostra è rientrata. “

E ancora: “Abbiamo trovato un fondo di investimento. Il sud a mezzogiorno fermi, noi copriamo il 90% del sud, ho cugini, cognate. Sono quelle cose che succedono a una certa. Non ho fatto il cattivo, no nessuno di noi ha fatto il cattivo. Ci sono quelle cosine che vanno sistemate. Cosa abbiamo dovuto fare? Bisogna dare una raddrizzata al rapporto“. Insomma tutto è bene quel che finisce bene, alla fine questa storia procede di nuovo a gonfie vele. Giulia e Pierpaolo sono giovanissimi ed è normale che spesso, anche per via di impegni e progetti per il futuro, trovare la strada da percorrere insieme non è semplice. Ma se c’è l’amore e la voglia di stare insieme rispettandosi, tutto si sistema.